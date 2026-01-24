Televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Haydi Tut Elimi filmi, gençlik, dans ve hayaller etrafında şekillenen hikayesiyle dikkat çekiyor. Yayın öncesinde filmin hikayesi, oyuncu kadrosu ve ekibi

Dans tutkusu, dostluk ve aile bağlarını merkezine alan Haydi Tut Elimi, televizyon izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın akışında yerini almaya hazırlanan film öncesinde, yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve perde arkasına dair detaylar araştırılıyor.

HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Haydi Tut Elimi filmi, dans alanında yetenekli iki genç olan Duygu ve Kaan’ın hayallerinin peşinden gitme hikayesini konu alıyor. Yurtdışında prestijli bir dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılmak isteyen ikili, bu sürecin beklediklerinden çok daha farklı bir yolculuğa dönüşeceğini fark ediyor.

Haydi Tut Elimi filminin konusu ne? İşte filmin oyuncuları

Seçmelere katılabilmenin şartı olan “bir şarkının hikayesini bulma” görevi, Duygu ve Kaan’ı yakın arkadaşlarıyla birlikte duygusal ve eğlenceli bir maceraya sürüklüyor. Bu yolculuk sırasında gençler; aile ilişkileri, dostluk bağları ve hayata dair önemli yüzleşmeler yaşarken, kimi zaman hüzünlü kimi zaman neşeli anlarla izleyiciye samimi bir hikaye sunuyor.

HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Işıl Yücesoy

Nil Özdemir

Ali Kerem Çömez

Zeynep Erdoğan

Çınar Karçkay

Ezo Sunal

Sevinç Erbulak

Alp Kırşan

