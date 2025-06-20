HSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi, resmi olarak açıklandı. Kamuoyunun merakla beklediği kararname kapsamında, adli ve idari yargı alanında toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değişen isimler arasında 24 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da yer aldı. HSK kararname detayları araştırılırken hakim savcı atamaları açıklandı mı merak ediliyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi, resmi olarak açıklandı. Kamuoyunun merakla beklediği kararname kapsamında, adli ve idari yargı alanında toplam 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Görev yeri değişen isimler arasında 24 ilin Cumhuriyet Başsavcısı da yer aldı.

HAKİM SAVCI ATAMALARI AÇIKLANDI MI?

HSK kararname detaylarına göre adli yargı alanında toplam 3 bin 698 hakim ve savcının yeri değiştirildi. İdari yargıda ise 338 görevli için atama yapıldı. Böylece toplamda 4 bin 36 yargı mensubu yeni görev yerlerinde göreve başlayacak. Bu kapsamlı düzenleme ile birlikte birçok ilin adli teşkilatında önemli değişiklikler yaşandı.

HSK tarafından yapılan düzenlemede 24 ilin Cumhuriyet Başsavcılığı koltuğuna yeni atamalar gerçekleştirildi. Alanya, Hatay, Şanlıurfa, Van, Rize, Edirne, Hakkari, Burdur ve Mersin gibi birçok şehirde görev değişimi dikkat çekti.

HSK KARARNAME SON DAKİKA

Hakim savcı atamaları son dakika açıklamaları resmi olarak yapıldı. Yeni görevlendirmelerin bazıları şu şekilde gerçekleşti;

"Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Özkan Levent Taşkoparan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Gökhan Kapağan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcılığına, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu Batman Cumhuriyet Başsavcılığına, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına, Tire Cumhuriyet Başsavcısı Burak Hazinedaroğlu Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına, Birecik Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış Artvin Cumhuriyet Başsavcılığına, Erbaa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Urla Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yavuz Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığına atandı."

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına getirilirken, yerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı atandı.

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HSK KARARNAMESİ DETAYLARI HSK RESMİ SİTESİNDE YAYIMLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yayımladığı kararname, kurumun resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Görev değişikliklerinin tüm detaylarına HSK’nin çevrimiçi sistemi üzerinden ulaşmak mümkün.

Atamalarla birlikte adalet teşkilatında görev yapacak yeni isimler, önümüzdeki günlerde yeni yerlerinde mesaiye başlayacak.