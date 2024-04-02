İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. Seçimlerin ardından İBB Meclis üyeleri hangi partiden oldu, sorusu hız kazandı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı ve parti dağılımını paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye sayıları netleşti. CHP ve AK Parti kaç sandalye aldı? Belediye Meclis Üyesi kaç kişiden oluşur? İşte detaylar...

Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan İstanbul seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu %51,1 oy oranı ve 4.427.455 oy ile yeniden İBB Başkanı oldu. Gözler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne çevrildi. İBB Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı açıklandı. Peki, İBB'de çoğunluk kimde, hangi partide? İstanbul büyükşehirde CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP’nin ne kadar meclis üyesi var?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI

2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin İBB Meclis Üye Dağılım oranı %46, AK Parti İBB meclis üyesi dağılım ise %38 oldu. CHP, İBB meclisine 200'den fazla meclis üyesi sokabilir. İBB meclisinde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun'un açıklamasına göre İBB Meclisi'nde CHP’nin 184, AK Parti’nin 130 üyesi olacak.

Ongun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle;

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İBB MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti’nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.