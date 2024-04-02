İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Haberler > İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı

İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. Seçimlerin ardından İBB Meclis üyeleri hangi partiden oldu, sorusu hız kazandı. İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı ve parti dağılımını paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde partilerin sandalye sayıları netleşti. CHP ve AK Parti kaç sandalye aldı? Belediye Meclis Üyesi kaç kişiden oluşur? İşte detaylar...

Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kesin olmayan İstanbul seçim sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu %51,1 oy oranı ve 4.427.455 oy ile yeniden İBB Başkanı oldu. Gözler ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne çevrildi. İBB Meclisi'nde partilerin sandalye dağılımı açıklandı. Peki, İBB'de çoğunluk kimde, hangi partide? İstanbul büyükşehirde CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP’nin ne kadar meclis üyesi var?

İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı - 1. Resim

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS ÜYE DAĞILIMI

2024 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin İBB Meclis Üye Dağılım oranı %46, AK Parti İBB meclis üyesi dağılım ise %38 oldu. CHP, İBB meclisine 200'den fazla meclis üyesi sokabilir. İBB meclisinde toplam 313 meclis üyesi bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun'un açıklamasına göre İBB Meclisi'nde CHP’nin 184, AK Parti’nin 130 üyesi olacak.

Ongun'un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle;

İBB Meclis parti üye sayısı açıklandı! CHP 184, AK Parti 130, MHP 2 koltuk aldı - 2. Resim

2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İBB MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI 

İstanbul'da 39 ilçe belediyesinden 25'ini Cumhur İttifakı kazanmıştı ve 312 üyeli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti’nin 176, CHP'nin 128, MHP ve İYİ Parti'nin 4'er üyeleri vardı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacak - HaberlerTÜBİTAK 11 personel alacak! Başvurular 25 Nisan'a kadar yapılacakResmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugün - HaberlerResmi Gazete kararları yayımlandı! 2 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete'de bugünMHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı - HaberlerMHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandıSurvivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Sercan eleme adayı oldu - HaberlerSurvivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını Mavi takım kazandı! Sercan eleme adayı olduYeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandı - HaberlerYeniden Refah Partisi 1 büyükşehir, 1 il ve 39 ilçe kazandıTürkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir? - HaberlerTürkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir?Ömer dizisi İlkim kimdir? - HaberlerÖmer dizisi İlkim kimdir?Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz - HaberlerOruçluyken saç boyamak orucu bozmazCHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandı - HaberlerCHP 14 büyükşehir, 21 il ve 337 ilçe kazandıAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı - HaberlerAK Parti 12 büyükşehir, 12 il ve 356 ilçe kazandı
Sonraki Haber Yükleniyor...