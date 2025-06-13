İran uçuşları iptal mi oldu, İran hava sahası kapalı mı? İran, Irak ve Ürdün uçuşları iptal edildi!

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği son saldırılar sonrası bölgedeki gerilim hızla tırmanırken, yaşananlar hava trafiğine de doğrudan yansıdı. İran hava sahasının kapatılması ve artan güvenlik riskleri nedeniyle birçok havayolu şirketi, İran ve çevresindeki ülkelere gerçekleştirdiği uçuşları iptal etmek zorunda kaldı. AJet’in İran, Irak ve Ürdün seferlerini geçici olarak durdurduğu da açıklandı. İran uçuşları iptal mi oldu, İran hava sahası kapalı mı sorularının cevapları ise netlik akzandı.

İRAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgede artan gerilim, hava trafiğini olumsuz etkiledi. Yaşanan gelişmelerin ardından İran’a gerçekleştirilen uçuşlarda ciddi aksaklıklar yaşanmaya başladı.

Birçok havayolu şirketi, güvenlik kaygıları sebebiyle İran seferlerini askıya aldı. Bölgedeki çatışmaların artması, sivil uçuşların güvenliğini tehdit ettiğinden, İran’a ve İran üzerinden geçen uçuşlar iptal ediliyor ya da alternatif rotalara yönlendiriliyor.

İRAN HAVA SAHASI KAPALI MI?

İsrail’in saldırılarının ardından İran yönetimi, hava sahasını güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı. Karar ise bölgedeki risklerin artması ve muhtemel yeni çatışmaların sivil havacılığa zarar verme ihtimali nedeniyle alındı.

İran hava sahasının kapatılması, sadece İran’a iniş ve kalkış yapan uçuşları değil, aynı zamanda hava sahası üzerinden geçen bölgesel uçuşları da etkiliyor.

Yaşanabilecek olumsuz etkiler, uluslararası havacılık otoriteleri ve hava yolu şirketleri tarafından dikkatle izleniyor. Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle birçok rota değiştirilmek zorunda kalırken, uçuş sürelerinde uzamalar ve operasyonel zorluklar da baş gösterdi.

AJET İPTAL OLAN UÇUŞLAR

Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte, Türk havayolu şirketi AJet de bölge seferlerinde tedbir amaçlı değişiklikler yaptı. AJet güvenlik endişeleri nedeniyle İran, Irak ve Ürdün uçuşlarını 16 Haziran Pazartesi günü saat 06.00’ya kadar iptal ettiğini duyurdu.

Hem İran hava sahasının kapatılması hem de bölgedeki gerginliğin yol açtığı risklerin yolcu güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle iptal kararı verildi.

AJet ayrıca Lübnan seferlerini sadece gündüz saatlerinde gerçekleştirecek ve Irak üzerindeki Orta Doğu seferleri için alternatif hava sahalarını kullanarak uçuşları sürdürmeyi planlıyor.