İstanbul baraj doluluk oranı 81,29 oldu

Barajların doluluk oranı ne kadar, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul baraj doluluk oranları için tehlike geride kaldı. Peki, 15 Nisan barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ güncel oranlar haberimizde...

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından sıklıkla yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da barajların doluluk oranı ne kadar?

15 NİSAN BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu. İSKİ'nin yayınladığı güncel grafiğe göre; bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 oldu.

Bu yılın ilk 4 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 248,89 kilogram oldu.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

15 Nisan 2024 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranları şöyle:

Istrancalar 42,89

Terkos 86,19

Sazlıdere 60,27

Alibey 66,63

Büyükçekmece 76,03

Ömerli 92,15

Darlık 86,35

Elmalı 88,46

Pabuçdere 73,51

Kazandere 74,52