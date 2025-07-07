İzmir elektrik kesintisi 7 Temmuz: İzmir Buca’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?
İzmir’de 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü pek çok ilçe planlı elektrik kesintileriyle güne başladı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, enerji kesintileri şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor. Buca elektrik kesintisi devam ederken İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var merak ediliyor.
İzmir’in birçok farklı ilçesinde de gün boyunca farklı saat dilimlerinde benzer çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından açıklandı. Vatandaşların tedbirli olması, elektronik cihazlarını koruma altına alması ve GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi ya da çağrı merkezlerinden güncel bilgi alması öneriliyor.
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 TEMMUZ
İzmir’in Buca ilçesinde 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Buca Hürriyet Mahallesi’nde belirli sokaklara 11.00-12.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Kesintiden etkilenecek sokaklar arasında 501/1, 501, 499, 497, 495, 486, 480, 464/1, 464, 462, 460, 458 ve 456. Sokaklar yer alıyor.
İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
İzmir genelinde uygulanan planlı kesintiler kapsamında pek çok ilçe gün boyu elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Kesintilerin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek şekilde planlandı.
İZMİR HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?
Bayındır Elektrik Kesintisi
09:00 – 17:00
Yenikurudere Köyü, Osmanlar Köyü, Bayramlı Köyü, Kamberler Köyü, Balcılar Köyü, Dernekli Köyü
09:00 – 15:00
Yakapınar (Cumhuriyet Cd., Dr. Muzaffer Tuncağ Sk., Dr. Veli Lök Sk., Gazi Mustafa Kemal Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Okul2 Sk., Oo Taşağıl Küme Yolu Sk., Yüksel Topal Sk., Yıldız Sk., Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk., Öğretmen Türkan Şener Sk., İsmet İnönü Sk., Şehit Cemal Bozoğlan Sk., Şehit Murat Cerit Sk., Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk.), Dernekli, Cumhuriyet (Kazım Dirik Yakapınar Sk.), Karaveliler (Necati Şahin Cd., Veli 7. Sk.)
Bergama Elektrik Kesintisi
09:00 – 15:00
Zeytindağ Mahallesi (Fethi Sekin, Yağcı Sk., Mimar Sinan Sk., Marangoz Halil Sk., Kubbeli Sk., Korutürk Sk., Ece Sk., Cevdet Sunay Cd., Balcı Sk.)
09:00 – 17:00
Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)
BalçovaElektrik Kesintisi
09:00 – 15:00
Bahçelerarası (Körfez Sk., Denizaltı Sk., Yıldız Sk., Tümay Sk., Tan Sk., Sandal Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv.), İnciraltı (İnciraltı Cd., Mithatpaşa Cd.)
AliağaElektrik Kesintisi
09:00 – 14:00
Yalı Mahallesi (180. Sk., 177. Sk., 176. Sk., 157. Sk., Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Şükran Kurdakul Cd., 138. Sk., 142. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 175. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 163. Sk., 161. Sk., 160/1. Sk., 160. Sk., 158. Sk., 179. Sk., 156. Sk., 23 Nisan Sk., 194/1. Sk., 194. Sk., 193. Sk., 192. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 19 Mayıs Cd., 188. Sk., 187. Sk., 186. Sk., 184. Sk., 183. Sk.)
09:00 – 16:00
Yenişakran, Aşağışakran, Kızıltepe, Örlemiş mahalleleri ve çevresi
BornovaElektrik Kesintisi
09:00 – 15:00
Yunus Emre (7513/3 Sk., 7520. Sk., 7521/1 Sk., 7402/3. Sk., 7508. Sk., 7510. Sk., 7513/2. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk.)
02:00 – 02:15
Cengiz Topel, Mersinli, Halkapınar, Güney, Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna mahalleleri ve çevresi
Bayraklı Elektrik Kesintisi
01:00 – 01:30
Mansuroğlu (270/1. Sk., 270. Sk., 267/1. Sk., Haşim İşcan Cd., 271. Sk., Dumlupınar Cd., 270/2. Sk.), Kazımdirik (Mustafa Kemal Cd., Kurtuluş Cd., 233. Sk., 232. Sk., 230. Sk. ve çevresi), Manavkuyu (Sakarya Cd.)
09:00 – 14:00
Manavkuyu (275/3. Sk., 275/2. Sk., 275/1. Sk., 274/5. Sk., Sakarya Cd., Muammer Aksoy Parkı, Mustafa Kemal Cd., Dumlupınar Cd.), Osmangazi (574/3. Sk.)
BucaElektrik Kesintisi
11:00 – 12:00
Hürriyet (501/1. Sk., 501. Sk., 499. Sk., 497. Sk., 495. Sk., 486. Sk., 480. Sk., 464/1. Sk., 464. Sk., 462. Sk., 460. Sk., 458. Sk., 456. Sk.)
MenemenElektrik Kesintisi
10:00 – 13:00
Günerli, Yahşelli, 29 Ekim, 30 Ağustos mahalleleri
ÖdemişElektrik Kesintisi
10:00 – 16:00
Artıcak, Çobanlar mahalleleri ve çevresi
MenderesElektrik Kesintisi
10:00 – 14:00
Kısık, Dokuz Eylül, Gölcükler mahalleleri ve çevresi
Karabağlar Elektrik Kesintisi
10:00 – 16:00
Devrim (Eski İzmir Cd.), Özgür, Gazi mahalleleri
ÇeşmeElektrik Kesintisi
08:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00
İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa, Celal Bayar, Çakabey, Boyalık, Altınyunus mahalleleri
FoçaElektrik Kesintisi
10:00 – 12:00
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (Şahin Sk., Yalı Sk., Yalova Sk., Barbaros)
09:00 – 17:00
Kozbeyli Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi (çeşitli sokaklar)
Torbalı Elektrik Kesintisi
09:30 – 12:30
Karşıyaka, Yemişlik mahalleleri
13:00 – 15:30
Torbalı, Cumhuriyet mahalleleri ve çevresi