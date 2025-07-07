İzmir elektrik kesintisi 7 Temmuz: İzmir Buca’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?

İzmir’de 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü pek çok ilçe planlı elektrik kesintileriyle güne başladı. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, enerji kesintileri şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşiyor. Buca elektrik kesintisi devam ederken İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var merak ediliyor.

İzmir’in birçok farklı ilçesinde de gün boyunca farklı saat dilimlerinde benzer çalışmalar nedeniyle kesintiler yaşanacağı GDZ Elektrik tarafından açıklandı. Vatandaşların tedbirli olması, elektronik cihazlarını koruma altına alması ve GDZ Elektrik’in resmi internet sitesi ya da çağrı merkezlerinden güncel bilgi alması öneriliyor.

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7 TEMMUZ

İzmir’in Buca ilçesinde 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşanıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Buca Hürriyet Mahallesi’nde belirli sokaklara 11.00-12.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Kesintiden etkilenecek sokaklar arasında 501/1, 501, 499, 497, 495, 486, 480, 464/1, 464, 462, 460, 458 ve 456. Sokaklar yer alıyor.

İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İzmir genelinde uygulanan planlı kesintiler kapsamında pek çok ilçe gün boyu elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalacak. Kesintilerin büyük çoğunluğu sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erecek şekilde planlandı.

İZMİR HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?

Bayındır Elektrik Kesintisi

09:00 – 17:00

Yenikurudere Köyü, Osmanlar Köyü, Bayramlı Köyü, Kamberler Köyü, Balcılar Köyü, Dernekli Köyü

09:00 – 15:00

Yakapınar (Cumhuriyet Cd., Dr. Muzaffer Tuncağ Sk., Dr. Veli Lök Sk., Gazi Mustafa Kemal Sk., Köy Yolu, Leman Öğretmen Sk., Okul2 Sk., Oo Taşağıl Küme Yolu Sk., Yüksel Topal Sk., Yıldız Sk., Çamlık Öğr. Ahmet Sakarya Sk., Öğretmen Türkan Şener Sk., İsmet İnönü Sk., Şehit Cemal Bozoğlan Sk., Şehit Murat Cerit Sk., Avlu Bektaş Beylik Küme Evleri Sk.), Dernekli, Cumhuriyet (Kazım Dirik Yakapınar Sk.), Karaveliler (Necati Şahin Cd., Veli 7. Sk.)

Bergama Elektrik Kesintisi

09:00 – 15:00

Zeytindağ Mahallesi (Fethi Sekin, Yağcı Sk., Mimar Sinan Sk., Marangoz Halil Sk., Kubbeli Sk., Korutürk Sk., Ece Sk., Cevdet Sunay Cd., Balcı Sk.)

09:00 – 17:00

Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

BalçovaElektrik Kesintisi

09:00 – 15:00

Bahçelerarası (Körfez Sk., Denizaltı Sk., Yıldız Sk., Tümay Sk., Tan Sk., Sandal Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv.), İnciraltı (İnciraltı Cd., Mithatpaşa Cd.)

AliağaElektrik Kesintisi

09:00 – 14:00

Yalı Mahallesi (180. Sk., 177. Sk., 176. Sk., 157. Sk., Hürriyet Cd., Osman Nuri Öztürk Sk., Şükran Kurdakul Cd., 138. Sk., 142. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 147. Sk., 149. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 175. Sk., 174. Sk., 173. Sk., 172. Sk., 165. Sk., 164. Sk., 163. Sk., 161. Sk., 160/1. Sk., 160. Sk., 158. Sk., 179. Sk., 156. Sk., 23 Nisan Sk., 194/1. Sk., 194. Sk., 193. Sk., 192. Sk., 191. Sk., 190. Sk., 19 Mayıs Cd., 188. Sk., 187. Sk., 186. Sk., 184. Sk., 183. Sk.)

09:00 – 16:00

Yenişakran, Aşağışakran, Kızıltepe, Örlemiş mahalleleri ve çevresi

BornovaElektrik Kesintisi

09:00 – 15:00

Yunus Emre (7513/3 Sk., 7520. Sk., 7521/1 Sk., 7402/3. Sk., 7508. Sk., 7510. Sk., 7513/2. Sk., 7514. Sk., 7516. Sk., 7517. Sk.)

02:00 – 02:15

Cengiz Topel, Mersinli, Halkapınar, Güney, Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna mahalleleri ve çevresi

Bayraklı Elektrik Kesintisi

01:00 – 01:30

Mansuroğlu (270/1. Sk., 270. Sk., 267/1. Sk., Haşim İşcan Cd., 271. Sk., Dumlupınar Cd., 270/2. Sk.), Kazımdirik (Mustafa Kemal Cd., Kurtuluş Cd., 233. Sk., 232. Sk., 230. Sk. ve çevresi), Manavkuyu (Sakarya Cd.)

09:00 – 14:00

Manavkuyu (275/3. Sk., 275/2. Sk., 275/1. Sk., 274/5. Sk., Sakarya Cd., Muammer Aksoy Parkı, Mustafa Kemal Cd., Dumlupınar Cd.), Osmangazi (574/3. Sk.)

BucaElektrik Kesintisi

11:00 – 12:00

Hürriyet (501/1. Sk., 501. Sk., 499. Sk., 497. Sk., 495. Sk., 486. Sk., 480. Sk., 464/1. Sk., 464. Sk., 462. Sk., 460. Sk., 458. Sk., 456. Sk.)

MenemenElektrik Kesintisi

10:00 – 13:00

Günerli, Yahşelli, 29 Ekim, 30 Ağustos mahalleleri

ÖdemişElektrik Kesintisi

10:00 – 16:00

Artıcak, Çobanlar mahalleleri ve çevresi

MenderesElektrik Kesintisi

10:00 – 14:00

Kısık, Dokuz Eylül, Gölcükler mahalleleri ve çevresi

Karabağlar Elektrik Kesintisi

10:00 – 16:00

Devrim (Eski İzmir Cd.), Özgür, Gazi mahalleleri

ÇeşmeElektrik Kesintisi

08:00 – 10:00 / 16:00 – 18:00

İsmet İnönü, Ilıca, Fahrettinpaşa, Celal Bayar, Çakabey, Boyalık, Altınyunus mahalleleri

FoçaElektrik Kesintisi

10:00 – 12:00

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi (Şahin Sk., Yalı Sk., Yalova Sk., Barbaros)

09:00 – 17:00

Kozbeyli Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi (çeşitli sokaklar)

Torbalı Elektrik Kesintisi

09:30 – 12:30

Karşıyaka, Yemişlik mahalleleri

13:00 – 15:30

Torbalı, Cumhuriyet mahalleleri ve çevresi