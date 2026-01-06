İzmir genelinde 6 Ocak Salı günü İZSU tarafından yürütülen bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı ve anlık su kesintileri yaşanıyor. Ana boru arızaları, pompa sorunları, vana arızaları ve enerji kesintileri nedeniyle farklı saat aralıklarında uygulanan kesintiler, özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Vatandaşlar “İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna cevap ararken, İZSU kesintilerin gün içinde kademeli olarak sona ereceğini bildirdi.

İZSU su kesintisi 6 Ocak Salı günü Aliağa, Bayraklı, Buca, Foça, Kemalpaşa, Menderes ve Torbalı ilçelerinde etkili oldu. Yaşanan planlı ve anlık su kesintileri ise vatandaşların gündemine yerleşti. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 6 Ocak Salı İzmir su kesintisi saatleri...

İZSU SU KESİNTİSİ 6 OCAK

İzmir’de 6 Ocak Salı günü İZSU tarafından yürütülen arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. Ana boru, vana ve pompa arızalarının yanı sıra enerji kaynaklı sorunlar nedeniyle bazı mahallelerde günün farklı saatlerinde su verilemiyor. İZSU ekiplerinin arızalara müdahalesi sürerken, kesintilerin büyük bölümünün gün içinde sona ermesi bekleniyor.

İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İZSU’nun açıklamasına göre kesintilerin süresi ilçeye ve arızanın türüne göre değişiklik gösteriyor. Sabah saatlerinde başlayan kesintilerin bir kısmının öğle saatlerine kadar, uzun süreli olanların ise akşam saatlerine doğru sona ermesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahallelere kademeli olarak yeniden su verilecek.

İZMİR SU KESİNTİ LİSTESİ 6 OCAK SALI 2026

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA ALİAĞA KARAKÖY 06.01.2026 saat 08:37 ile 11:38 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Pompa Arızası POMPA ARIZASI NEDENİ İLE KARAKÖYE SU VERİLEMİYOR... BAYRAKLI OSMANGAZİ 06.01.2026 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Vana Arızası BAYRAKLI İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİ 592/1 SOKAK NO:9 VANA ARIZASI NEDENİYLE BÖLGE VANASI KAPATILDI BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 06.01.2026 saat 09:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1620/8 SOKAK NO:9 ÖNÜ ARIZA SEBEBİYLE BUCA AYDOĞDU, MURATHAN 06.01.2026 saat 08:35 ile 12:29 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1203 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR FOÇA İSMETPAŞA 06.01.2026 saat 09:57 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. FOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 06.01.2026 saat 09:20 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Vana Arızası YENİFOÇA MERKEZ ,NAREZEN MEVKİ, TAMAMI ETKİLENİR,VANA ARIZASI NEDENİYLE. FOÇA CUMHURİYET 06.01.2026 saat 07:53 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası DONATKENT MEVKİ, TAMAMI ETKİLENİR.ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE. KEMALPAŞA ULUCAK CUMHURİYET, ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 06.01.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDELİ İLE DEPO ÇIKIŞ VANALARI KAPATILMIŞ OLUP BELİRTİLEN ADRESTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 06.01.2026 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI ÜST KODLARDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. KEMALPAŞA ULUCAK İSTİKLAL, ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 05.01.2026 saat 20:00 ile 23:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer DEPO SEVİYESİ DÜŞÜK OLDUĞUNDAN DOLAYI ÜST KODLARDA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ARIZA TİPİ AÇIKLAMA MENDERES AKÇAKÖY, ALTINTEPE, BARBAROS, CÜNEYTBEY, DEREKÖY, GAZİPAŞA, GÖLCÜKLER, KASIMPAŞA, KEMALPAŞA, KUYUCAK, MİTHATPAŞA, YENİKÖY 06.01.2026 saat 09:35 ile 17:35 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası TAŞIYICI HAT ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ OLACAKTIR. ARIZA GİDERİLMESİYLE BERABER SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE SU VERİLMEYE BAŞLANACAKTIR... ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.... TORBALI PAMUKYAZI 06.01.2026 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR.

