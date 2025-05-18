Juventus - Udinese maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Muhtemel ilk 11 maç kadrosu belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 21:21 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 21:21 - Güncelleme:

Juventus - Udinese maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi büyük bir merakla araştırılıyor. İtalya Serie A'da sezonun 37. haftasında Juventus, Torino'da Udinese’yi konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen Juventus ile düşme hattından uzak kalmak isteyen Udinese'nin mücadelesi, birçok açıdan dikkat çekiyor. Türk futbolseverlerin gözü ise bu maçta Kenan Yıldız’da olacak.

JUVENTUS - UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? Serie A’da sezonun son haftalarına yaklaşırken Juventus ile Udinese arasında oynanacak mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Juventus - Udinese maçı Türkiye’de S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Torino’daki Allianz Stadyumu’nda oynanacak maç futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilecek. JUVENTUS - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İtalya Serie A’da 37. hafta maçları programlandı ve Juventus’un Udinese’yi konuk edeceği karşılaşmanın detayları netleşti. Juventus - Udinese maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Ligin bitimine bir hafta kala oynanacak kritik mücadelede, her iki takım da puan kaybı istemiyor. İlgili Haber Galatasaray şampiyonluğu garantiledi mi, şampiyonluk için Kayserispor maçı kaç kaç bitmeli? KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ? Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız'ın önemli karşılaşmaya ilk 11’de başlaması bekleniyor. Teknik direktörün sezon boyunca zaman zaman forma şansı verdiği Kenan'ın bu kez ilk düdükle birlikte sahada olması öngörülüyor. İlgili Haber Sevilla - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, canlı yayın ne zaman? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! JUVENTUS - UDINESE MUHTEMEL İLK 11’LER Juventus: M. Di Gregorio, A. Costa, M. Locatelli, R. Veiga, F. Conceição, W. McKennie, D. Luiz, T. Weah, N. González, K. Yıldız, R. K. Muani Udinese: M. Okoye, T. Kristensen, J. Bijol, O. Solet, R. Modesto, S. Lovrić, J. Karlström, O. Zarraga, H. Kamara, S. Pafundi, K. Davis İlgili Haber Inter - Lazio maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de bekleniyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan