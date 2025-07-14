Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen kimdir, nereli, mesleği nedir?

Televizyon ekranlarında büyük bir hayran kitlesi edinen sunucu Kadir Ezildi, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Temizlik konusundaki titizliğiyle tanınan ve "En Hamarat Benim" programının sevilen yüzü haline gelen Ezildi, hayatını Gamze Türkmen ile birleştirdi. Çiftin nikahı sade ama dikkat çekici bir törenle gerçekleşirken, bu mutlu an sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu. Şimdi ise Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen kimdir merak ediliyor.

Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi olarak merak konusu olan Fırat Türkmen ilahi alanındaki başarılı performansları ve sosyal medya etkileşimiyle merak uyandırdı. Hem müzik kariyeri hem de aile bağlantısı nedeniyle gündemde olan Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir merak edildi.

KADİR EZİLDİ'NİN KAYINBİRADERİ FIRAT TÜRKMEN KİMDİR?

Televizyon ekranlarında temizlik konusundaki uzmanlığıyla ve enerjik sunumuyla tanınan Kadir Ezildi özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Sevilen sunucu nişanlısı Gamze Türkmen ile nikah masasına oturdu.

Mutlu birlikteliğin ardından Kadir Ezildi'nin kayınbiraderi Fırat Türkmen sosyal medyada merak konusu oldu. Dini müzik alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Türkmen Kadir Ezildi’nin evlilik sürecinde sıkça yanında görüntülendi.

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FIRAT TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fırat Türkmen, 4 Şubat 1998 tarihinde Erzurum’un Yakutiye ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına doğup büyüdüğü şehirde devam eden Türkmen, ilkokul ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı.

Aslen Erzurumlu olan Fırat Türkmen Atatürk Üniversitesi’nde aldığı lisans eğitiminin ardından kariyerini müzik alanında şekillendirmeye başladı.

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FIRAT TÜRKMEN MESLEĞİ NEDİR?

Seslendirdiği ilahiler ile bilinen Fırat Türkmen, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü’nden mezun oldu. 2022 yılında lisans eğitimini tamamlayan Türkmen, Müzikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

İlk albümünü 2020 yılının ekim ayında “Geceden Gündüze Allah” ismiyle yayımlayan Türkmen, bu albümle adını geniş bir dinleyici kitlesine duyurmayı başardı.

Bilhassa “Canlar Cananı Muhammed” isimli ilahisiyle büyük beğeni toplayan genç sanatçı, dini organizasyonlar, iftar ve sahur programlarında sahne alıyor.

ATV’de yayınlanan “Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru” gibi programlarda izleyici karşısına çıkan Türkmen, ayrıca düğün ve konser gibi etkinliklerde de sahne performansları sergiliyor.