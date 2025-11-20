İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan olayda, bir kafede müşteriye deterjanla yapılmış Türk kahvesi satılması kamuoyunun gündemine oturdu. Kahveyi içen mühendis Ayben Özçilingir Turtura, hastaneye kaldırıldı. Peki, sağlık durumu nasıl? İşte tüm ayrıntılar...

Beyoğlu’nda ortaya iddiaya göre; kafede içtiği Türk kahvesi sebebiyle fenalaşan 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştu. Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Milyonlarca kişi, "Kahve içen kız öldü mü?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Kahve içen kız öldü mü? Ayben Özçilingir Turturanın sağlık durumu araştırılıyor

KAHVE İÇEN KIZ ÖLDÜ MÜ?

Ayben Özçilingir Turtura ölmemiştir..Kahve içen kızın sağlık durumu an itibarıyla iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

17 Kasım Pazartesi günü arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi veren Ayben Özçilingir Turtura, kahveden ilk yudumu alır almaz fenalaştı. Nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan genç kadın, kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Turtura’nın boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar oluştuğu bilinmektedir.

