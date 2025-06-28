Kar yağışı ve yağmur için meteoroloji uyardı! Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava durumu nasıl?

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kar yağışı ve yağmur için peş peşe uyarılar geldi. Bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl merak edilirken birçok il için sarı kodlu uyarı verildi.

28-29 Haziran hava durumu hafta sonunda plan yapan milyonlarca vatandaşın gündeminde yerini aldı. Meteoroloji Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini bildirirken bazı iller için “sarı kod” ile dikkat çağrısı yapıldı. Peki, Bugün yağmur yağacak mı, hafta sonu hava durumu nasıl?

KAR YAĞIŞI UYARISI GELDİ!

Haziran ayının son günlerinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinden sürpriz bir kar uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize’nin yüksek rakımlı yaylaları için kar birikintisi ve çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

Balıklı Yaylası’nda çığların yolları kapatması ve evleri karla örtmesi bölgedeki ulaşımı zorlaştırıyor. Ekipler kar temizleme çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrı yapıldı.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

28 Haziran Cumartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıkları büyük ölçüde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. MGM’nin güncel verilerine göre Trakya, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak yağış geçişleri görülebilir.

İstanbul’da sabah saatlerinde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken gün içinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara’da ise akşam saatlerine doğru kısa süreli yağışlar görülebilir. İzmir’de de sıcaklık 38 dereceyi buluyor ve yağış beklenmiyor. Yarın da sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

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HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İSTANBUL HAVA DURUMU

28 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu, 32°C

29 Haziran Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 26°C

ANKARA HAVA DURUMU

28 Haziran Cumartesi: Az Bulutlu, 34°C

29 Haziran Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 23°C

İZMİR HAVA DURUMU

28 Haziran Cumartesi: Sıcak ve açık hava, 38°C

29 Haziran Pazar: Az Bulutlu, 33°C

ANTALYA HAVA DURUMU

28 Haziran Cumartesi: Sıcak Hava, 38°C

29 Haziran Pazar: Sıcak Hava, 40°C