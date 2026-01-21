Başrollerinde Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram'ın yer aldığı Kardeş Takımı 2 filmi, televizyon izleyicisiyle ilk kez buluşmaya hazırlanıyor. NOW ekranlarında yayınlanacak yapımın çekildiği yerler, oyuncu kadrosu ve hikayesi merak ediliyor. Sömestr tatiline denk gelen yayın tarihiyle dikkat çeken film, özellikle çocuklu ailelerin radarına girdi.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği Kardeş Takımı 2, 21 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında televizyon yayınıyla ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kardeş Takımı 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler?

KARDEŞ TAKIMI 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeş Takımı 2 filminin çekimleri 2023 yılında İstanbul’da gerçekleştirildi.

KARDEŞ TAKIMI 2 OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Ceyda Kasabalı Albayram ve Fırat Albayram bulunuyor. Kadronun diğer dikkat çeken isimleri arasında Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya ve Gece Işık Demirel yer alıyor.

Kardeş Takımı 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Televizyonda ilk kez ekrana geliyor

KARDEŞ TAKIMI 2 KONUSU NE?

Kardeş Takımı 2, anne ve babalarının yıllar süren zorlu ajanlık eğitimlerinden geçen dört kardeşin hikayesini konu alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşler, artık profesyonel birer ajan olarak yeni görevlerine hazırlanmaktadır.

Kardeş Takımı 2 nerede çekildi, oyuncuları kimler? Televizyonda ilk kez ekrana geliyor

Ancak bu kez karşılarında sıradan bir düşman yoktur. Çocukların mutluluğunu hedef alan tehlikeli bir plan devreye girerken, kardeşler hem dünyayı hem de çocukların hayallerini korumak için birlikte hareket etmek zorunda kalır. Film, aksiyon ve komediyi aile temasıyla bir araya getiriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası