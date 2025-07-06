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Kırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edirne'de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık mücadelesi nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen organizasyonun son gününde çeyrek final eşleşmeleriyle birlikte pehlivanlar kıyasıya rekabet etti. Kırkpınar yarı finalistler belli oldu. Başpehlivanlık ne zaman, Kırkpınar yarı final ve final ne zaman, saat kaçta merak ediliyor.

Kura sonucu rakipleriyle karşılaşan isimler arasından dört güreşçi yarı finale yükselerek adını son dört arasına yazdırdı. Kırkpınar yarı finalistler kim oldu, başpehlivanlık ne zaman, Kırkpınar yarı final ve final ne zaman, saat kaçta?

Kırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta? - 1. Resim

KIRKPINAR YARI FİNALİSTLERİ 2025

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen organizasyonun son gününde çeyrek final müsabakaları tamamlandı ve yarı finale yükselen isimler belli oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından 2025 Kırkpınar yarı finalistleri Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan oldu.

Kırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta? - 2. Resim

KIRKPINAR YARI FİNAL NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin en kritik aşamalarından biri olan yarı final karşılaşmaları bugün saat 17.00’de başlayacak. Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşecek olan müsabakalarda yarı finalistler, finale çıkmak ve başpehlivanlık unvanına bir adım daha yaklaşmak için kozlarını paylaşacak. 

Kırkpınar yarı finalistler belli oldu! Yarı final ve final ne zaman, saat kaçta? - 3. Resim

KIRKPINAR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başpehlivanlık final güreşi bugün saat 18.30’da yapılacak. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan final müsabakasıyla birlikte 2025 yılı Kırkpınar Başpehlivanı belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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