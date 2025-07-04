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Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık&#039;ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı
İzmir, Su Kesintisi, İZSU, Konak, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de su kesintisi problemi yaşayan vatandaşlar, bugün İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusuna cevap aramaya başladı. İZSU'nun resmi internet sitesi üzerinden kesinti bilgileri başta olmak üzere su kesinti sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilir. Su kesintisi sorgulama işlemi yaparak bulunduğunuz bölgede suların ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İzmir'de su kesintisi yaşanıp yaşanmadığı noktasında bilgi sahibi olmak isteyenler, İZSU su kesintisi sorgulama işlemi yaparak kesintiye dair detayları öğrenebilir.

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? soruna cevap arayanlar, İzmir su kesintisi haritası üzerinden de ayrıntılara ulaşabilir.

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı - 1. Resim

KONAK, ÇEŞME, ÖDEMİŞ VE KINIK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Konak ilçesi; Levent Caddesinde bulunan kullanım ömrünü doldurmuş içmesuyu hatlarının, yeni hatlar ile değiştirilmesi sebebiyle; 02-04 Temmuz 2025 tarihleri arasında, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi gerçekleşecektir.

KONAK SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı - 2. Resim

Konak İlçesi; Boğaziçi, Ferahlı, Levent, 26 Ağustos mahalleleri su kesintisinden etkilenecektir. Ayrıca kullanım yoğunluğunda kaynaklı da suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilir.

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı - 3. Resim

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Gaziemir'in Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallerinde bugün 06.00 ila 09.00 saatleri arasında su kesintisi olacaktır. Bölgede yaşanan yangın nedeniyle GDZ elektriğin kesintisinden kaynaklı su kesintisi yaşanacaktır.

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı - 4. Resim

4 TEMMUZ ÖDEMİŞ'TE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ödemiş'in Bebekler, Dereuzunyer, Karadoğan, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Üzümlü ve Veliler mahallerinde bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacak.

GDZ EDAŞ tarafından gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle su kesintisi olacaktır.

Konak, Gaziemir, Ödemiş ve Kınık'ta sular ne zaman gelecek? 4 Temmuz İZSU su kesinti sorgulama ekranı - 5. Resim

KINIK'TA SULAR KESİLECEK Mİ?

Bugün Kınık'ın Yayakent mahallesinde 23 saatlik bir su kesintisi yaşanacaktır. Dün 11.30'da kesilen sular 4 Temmuz 2025 Cuma günü 10.30 gelecektir.

Yayakent mahallesinde 23 saatlik su kesintisi yaşanmasındaki sebep ana boru arızası olarak gösterilmiştir.

KINIK SU KESİNTİSİ SORGULAMA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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