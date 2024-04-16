Kuş Uçuşu Selim Kıran karakterini Burak Yamantürk canlandırıyor

"Kuş Uçuşu" adlı dijital platform dizisinde canlandırdığı Selim Kıran karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Yamantürk son dönemlerde kendinden sıkça bahsettiriyor. Başarılı oyuncu Burak Yamantürk kimdir? Kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri ile ilgili tüm detaylar...

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Türk oyuncu Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Kariyerine denizaltı teknolojileri üzerine eğitim alarak ve dalgıçlık kurslarına katılarak başladı. Ancak ilerleyen zamanlarda oyunculuk alanında kendini geliştirmeye karar verdi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde eğitim aldı ve sonunda Mimar Sinan Üniversitesi'nden modern dans diploması aldı.

BURAK YAMANTÜRK KARİYERİ VE HAYATI

Yamantürk, oyunculuk kariyerine 2011 yapımı "Ayhan Hanım" filmiyle küçük bir rolle adım attı. Bu film 2014 yılında vizyona girdi. İlk televizyon deneyimini ise 2012 yılında "Veda" dizisinde Kemal karakterini canlandırarak yaşadı. 2015 yılında "Acı Aşk" dizisinde rol aldı ve performansıyla dikkat çekti. Ayrıca, 2020 tarihli tarihi dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm"'de Hayati karakterini canlandırarak başarılı bir performans sergiledi.

Son zamanlarda ise uzun metraj film "Allah Yazdıysa Bozsun" (2022) ve dijital platform dizisi "Kuş Uçuşu" (2022) ile izleyiciyle buluştu. "Kuş Uçuşu" dizisinde, Selim Kıran karakterine hayat veren Yamantürk, performansıyla dikkat çekiyor.

Yamantürk'ün kariyerindeki bu yeni adımlar, oyuncunun geniş bir izleyici kitlesi tarafından takdir edilmesine ve sevilen bir isim haline gelmesine katkı sağlıyor. Oyuncunun gelecekteki projeleri ve performansları heyecanla bekleniyor.