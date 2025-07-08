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Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde?
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CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, rüşve' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Bu kararın ardından Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımında CHP' mi yoksa AK Parti' mi çoğunlukta? sorusu gündeme damga vurdu. İşte Manavgat Belediyesi meclis dağılımı...

Manavgat Belediyesi'nde 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'da vardı.

Son olarak Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Niyazi Nefi Kara tutuklanması üzerini Manavgat belediye meclis üye sayısı dağılımı sorgulatılmaya başlandı. 

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde? - 1. Resim

CHP MANAVGAT MECLİS ÜYESİ LİSTESİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımına bakıldığında CHP çoğunlukta olduğu gözükmektedir. CHP’nin Manavgat belediyesi meclis üye sayısı 21, AK Parti’nin üye sayısı 10 ve MHP’nin meclis üyesi sayısı ise 5'tir.

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde? - 2. Resim

MANAVGAT BELEDİYE MECLİS'NDE CHP'Lİ ÜYELERİ KİMLERDİR? 

  1. Gülsüm ÖZER
  2. Mehmet Burak ÇEKER
  3. Ayşe Zehra AKIN
  4. Seval ÖZ ÖZGENÇ
  5. Özlem TARAKÇI
  6. Mehmet ÇEVİK
  7. Hüseyin SİRCAN
  8. Mehmet ÇİÇEK
  9. Emine Sema ÇAĞLAR
  10. Mehmet Engin TUTER
  11. Hayri OKUTAN
  12. Mehmet TOSAK
  13. Burak MUTLU
  14. Mustafa Kemal DÖNMEZ
  15. Osman COŞAR
  16. Levent ARSLAN
  17. Mehmet DOĞAN
  18. Nazmi GÜNDÜZ
  19. Mustafa ÖZTÜRK
  20. Ahmet USLU
  21. Hacer KEÇER KARAKOÇ

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde? - 3. Resim

AK PARTİ'NİN MANAVGAT BELEDİYESİ MECLİSİ ÜYELERİ KİMLER?

  1. Süleyman ÖZ
  2. Mehmet KARA
  3. Ziya ERSOY
  4. Derya KAYA
  5. Mustafa Öner ÖZEN
  6. Özcan YILDIRIM
  7. Nagehan BARUT
  8. Demir DURAR
  9. Geylani YILMAZ
  10. Mustafa ARMAĞAN

Manavgat belediyesi meclis üye dağılımı gündemde! AK Parti mi CHP mi önde? - 4. Resim

MANAVGAT BELEDİYE MECLİS MHP ÜYESİ İSİMLERİ BELLİ OLDU

  1. Mücahit TATAR
  2. Ünsal ÇİVİLER
  3. Şükrü ARSLAN
  4. Mehmet Ali USLU
  5. Sinan TEZCAN
  6. Hasan YAVUZ

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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