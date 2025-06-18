Manchester City - Wydad Casablanca hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı, 18 Haziran Çarşamba akşamı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. G Grubu'nda sahne alacak olan İngiltere temsilcisi Manchester City ile Fas ekibi Wydad Casablanca, kritik karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip ettiği FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamaları tüm hızıyla sürüyor. G Grubu'nda mücadele eden Manchester City, Afrika temsilcisi Wydad Casablanca ile kritik bir maça çıkıyor.

Kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen iki takım da bu maçtan galibiyetle ayrılarak turnuvada yoluna güçlü şekilde devam etmek istiyor. Avrupa’nın dev kulüplerinden biri olan Manchester City’nin, Afrika kıtasının başarılı temsilcisi Wydad karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.

MANCHESTER CITY - WYDAD CASABLANCA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda heyecan 18 Haziran Çarşamba akşamı oynanacak Manchester City - Wydad Casablanca karşılaşmasıyla devam edecek.

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği mücadele Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Saatler 19.00’u gösterdiğinde başlayacak olan karşılaşma canlı yayınla TRT 1’de futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CITY - WYDAD CASABLANCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City ile Wydad Casablanca arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası grup karşılaşması 18 Haziran 2025 Çarşamba günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olarak açıklandı. Karşılaşma öncesinde hem takımların hazırlıkları hem de oyuncuların son durumu büyük ilgiyle takip edilirken, futbolseverlerin gözü kulağı bu akşiamki önemli maçta olacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda grup aşamasının kritik maçlarından biri olan Manchester City - Wydad Casablanca maçı hem takımların puan durumu hem de moral motivassyonu açısından önemli.

MANCHESTER CITY - WYDAD CASABLANCA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson, Matheus Nunes, Ruben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol, Bernardo Silva, Nico González, Phil Foden, Omar Marmoush, Jeremy Doku, Erling Haaland

Wydad Casablanca: Youssef El Motie, Mohamed Moufid, Ayoub Boutouil, Jalal Harkass, Ayoub Boucheta, Oussama Zemraoui, El Mehdi Moubarik, Noussair Amrabat, Messaoud Rayhi, Thulani Lorch, Samuel Obeng