Marmaray kapalı mı, seferler iptal mi? Marmaray son dakika açıklaması bekleniyor!

İstanbul’da sabah saatlerinde Marmaray hattında yaşanan ulaşım aksaklığı, binlerce vatandaşı olumsuz etkiledi. Teknik bir problem nedeniyle bazı tren seferlerinin durdurulduğu, yolcuların istasyonlarda bekletildiği bildirildi. Marmaray kapalı mı, seferler iptal mi, Marmaray neden çalışmıyor, arızalı mı gibi sorular gündemde yer buldu.

Marmaray son dakika açıklamları beklenirken sosyal medyada Suadiye Marmaray İstasyonu’nda dün yangın çıktığına dair görüntüler paylaşıldı. Yaşanan aksamanın ardından Marmaray'dan veya yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Marmaray kapalı mı, seferler iptal mi, Marmaray neden çalışmıyor, arızalı mı?

MARMARAY KAPALI MI?

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren Marmaray seferlerinde yaşanan aksamalar, binlerce yolcunun ulaşım planını sekteye uğrattı. Teknik bir problem nedeniyle bazı trenler istasyonlarda beklemek zorunda kaldı. Yenikapı yönünde ciddi gecikmeler yaşanırken, seferlerin belirli bölgelerde tamamen durduğu görüldü.

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre sabah saatlerinde başlayan aksaklıkla birlikte bazı Marmaray seferleri iptal edildi.

Duraklarda bekleyen yolcular, uzun süre tren beklemek zorunda kaldı. Seferlerin iptal edildiğine dair henüz resmi bir duyuru yapılmadı fakat istasyonlardan gelen görüntüler ve yolcu paylaşımları, bazı hatlarda seferlerin yapılamadığı iddialarını güçlendirdi.

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Marmaray hattında yaşanan ani aksamanın nedeni olarak teknik arıza anonsu geçildi. İstasyonlarda yapılan anonslarda, sorunun teknik bir problemden kaynaklandığı ifade edildi. Marmaray yetkilileri tarafından yapılacak detaylı bir açıklama merakla bekleniyor.

MARMARAY ARIZALI MI?

Marmaray’da sistemsel bir teknik arıza yaşandığı belirtiliyor. Bu nedenle bazı hatlarda uzun süreli beklemeler yaşanıyor. Teknik ekiplerin arızaya müdahale ettiği düşünülürken sorunun kapsamı hakkında net bilgi bulunmuyor. Arızanın ne zaman giderileceği ve seferlerin ne zaman normale döneceği konusunda da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MARMARAY'DA YANGIN MI ÇIKTI?

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar Marmaray hattındaki aksamanın Suadiye istasyonu yakınlarında çıkan bir yangından kaynaklandığını öne sürdü. Bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntülerde istasyona yakın bir noktadan yükselen dumanlar dikkat çekti.

Yangının büyüklüğü, çıkış nedeni ya da Marmaray sistemini doğrudan etkileyip etkilemediği konusunda resmi bir kurumdan açıklama gelmedi.

Resmi kurumların açıklama yapması halinde yaşanan gelişmelere haberimizde yer verilecektir.