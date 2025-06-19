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Mazota zam var mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları 19 Haziran

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mazota zam var mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları 19 Haziran
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 19 Haziran 2025 itibarıyla bir kez daha zamlandı. Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişin etkisiyle, Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatlarına artış yapıldı.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış yaşandı. 19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Döviz kurundaki yükseliş ve brent petroldeki küresel hareketlilik nedeniyle, pompaya yansıyan son zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları birçok şehirde 50 TL sınırını aştı.

Mazota zam var mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları 19 Haziran - 1. Resim

MAZOTA ZAM VAR MI?

19 Haziran 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına yeni bir zam daha geldi. Uluslararası petrol piyasalarında brent petrol fiyatlarının yükselmesi ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini artırmaya devam ediyor.

Gelişmelerin ardından motorin, yani mazot fiyatlarına 1 lira 88 kuruşluk bir zam yapıldı. Türkiye genelinde motorin litre fiyatı birçok şehirde 52 TL bandını aştı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde mazot fiyatları rekor seviyelere ulaştı.

Mazota zam var mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları 19 Haziran - 2. Resim

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Benzin fiyatlarına da 19 Haziran 2025 itibarıyla yeni bir zam yansıdı. Akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak benzinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş zam yapıldı. Son zammın ardından benzin fiyatı birçok ilde 50 TL sınırını aştı.

Döviz kuru ve küresel enerji piyasalarındaki krizler, benzin fiyatlarını yukarı çekmeye devam ederken, araç sahipleri yeni zamlarla birlikte artan yakıt maliyetleri karşısında zorlanıyor. Ekonomistler, akaryakıt fiyatlarındaki artışların enflasyonu tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Mazota zam var mı, benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları 19 Haziran - 3. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI 19 HAZİRAN

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 49,99 TL

Motorin: 51,39 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 49,84 TL

Motorin: 51,27 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 50,66 TL

Motorin: 52,24 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 50,99 TL

Motorin: 52,59 TL

LPG: 24,94 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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