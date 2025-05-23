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Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti!
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Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden biri olan Mehmet Serdar Sulukahya, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı trajik olayla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadınla yaşadığı tartışmanın ardından evinde bıçaklanan emektar oyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan acı gelişme sonrası Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü soruları gündemin merkezine yerleşti.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?

Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olarak anılan Mehmet Serdar Sulukahya 1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1980'li yıllarda Yeşilçam'ın önemli yapımlarında yer alarak adından söz ettirdi.

Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Nuri Alço ve Gökhan Güney gibi dönemin ünlü oyuncularıyla aynı projelerde boy gösterdi. “Beyaz Ölüm”, “Yakılacak Kadın” ve “Hülyam” gibi filmlerle hafızalara kazındı.

Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti! - 1. Resim

1982 yapımı “Yakılacak Kadın” filminde Fatma Girik ve Bulut Aras ile birlikte kamera karşısına geçen Sulukahya, bir yıl sonra “Beyaz Ölüm” filminde ise Ahu Tuğba ve Tarık Akan ile aynı seti paylaştı.

Oyunculuk kariyerine zamanla ara veren Sulukahya, uzun yıllardır hayatını Hollanda’da sürdürüyordu. Fakat İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki evini kullanmaya devam etti. Aralıklı olarak Türkiye’ye gelerek burada zaman geçiren sanatçı hayatını kaybetti.

Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti! - 2. Resim

MEHMET SERDAR SULUKAHYA NEDEN ÖLDÜ?

Kamuoyunun gündemine oturan trajik olay, Mehmet Serdar Sulukahya’nın Beşiktaş’taki evinde meydana geldi. İddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 yaşındaki Fatma Gülsüm P.'yi evine davet eden Sulukahya ile genç kadın arasında henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte Fatma Gülsüm P. Sulukahya’yı bıçakladı ve olay yerinden hızla kaçtı.

Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti! - 3. Resim

Ağır yaralanan Sulukahya son bir çabayla alt katta oturan komşusundan yardım istemeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan emektar oyuncu, burada yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

Saldırının ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde, Mehmet Serdar Sulukahya’nın kendisini taciz etmeye çalıştığını öne süren Fatma Gülsüm P. adliyeye sevk edildi. Soruşturma ise çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Mehmet Serdar Sulukahya kimdir, neden öldü? Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya hayatını kaybetti! - 4. Resim

MEHMET SERDAR SULUKAHYA ÖLDÜ MÜ?

Uzun yıllardır Türkiye dışında yaşayan ve zaman zaman İstanbul’daki evinde kalan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı bir kadın tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan Sulukahya, doktorların yoğun müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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