Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası aldığı faiz kararı ve aynı dönemde açıklanan rezerv verileri ekonomi gündeminin odağında. TCMB'nin politika faizinde indirime gitmesi ve toplam rezervlerin ilk kez 200 milyar dolar seviyesini aşması ise kamuoyunun gündeminde.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonun ana eğilimine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Aralık ayında ana eğilimde bir gerileme gözlendiği, Ocak ayında ise bilhassa gıda fiyatlarının etkisiyle aylık enflasyonda artış yaşandığı ifade edildi. Söz konusu artışın ise sınırlı kaldığına da dikkat çekildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitti. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine çekti.

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 16 Ocak haftasında toplam rezervler 205 milyar 177 milyon dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar dolar eşiğini aşmış oldu.



BİR SONRAKİ PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası’nın bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısı 12 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 22 Ocak 2026 29 Ocak 2026 12 Mart 2026 18 Mart 2026 22 Nisan 2026 30 Nisan 2026 11 Haziran 2026 18 Haziran 2026 23 Temmuz 2026 30 Temmuz 2026 10 Eylül 2026 17 Eylül 2026 22 Ekim 2026 30 Ekim 2026 10 Aralık 2026 17 Aralık 2026

