Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz kararı toplantı tarihi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı gündemde yoğun şekilde tartışılıyor. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranlarına dair yeni bir karar açıklayıp açıklamayacağını merak ediyor. TCMB'nin faiz politikalarını belirleyen Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı takvimi, piyasaların odak noktası haline gelmiş durumda. Mayıs ayının son haftasına girilirken, gözler PPK toplantısının tarihine çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ekonomik gündemin en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Piyasalar ve yatırımcılar TCMB’nin faiz politikasına yönelik alacağı yeni kararları merakla bekliyor.

Mayıs ayı takvimine bakıldığında ise bu ay içerisinde herhangi bir faiz kararı açıklaması yapılmayacağı görülüyor. Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz kararının açıklanacağı tarih ise 19 Haziran Perşembe olarak belirlendi.

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MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Mevcut PPK takvimine göre Mayıs ayında herhangi bir toplantı yapılmayacak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu ay için yeni bir faiz oranı kararı bulunmuyor.

Faiz kararları PPK toplantıları sonrasında kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu nedenle Haziran ayında yapılacak toplantıya kadar TCMB’den yeni bir faiz hamlesi gelmeyecek. Merkez Bankası’nın faiz politikası üzerindeki beklentiler ise bir sonraki toplantı tarihine odaklanmış durumda.

TCMB NİSAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Nisan ayında yapılan PPK toplantısında Merkez Bankası politika faizinde kayda değer bir artışa gitti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 42,50’den yüzde 46 seviyesine yükseltti.

Bununla birlikte gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’a, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’e çıkarıldı.

Mart ayında gerçekleştirilen ara toplantıda politika faizi sabit tutulmuş ancak gecelik borç verme faizi yüzde 46’ya yükseltilmişti.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ