Powell konuşması ne zaman, saat kaçta? Piyasanın gözü ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasında

Küresel piyasalar kritik bir dönemeçteyken yatırımcıların gözü bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Özellikle ABD-Çin ticaret ilişkilerindeki gelişmeler, Orta Doğu'daki diplomatik temaslar ve Avrupa’dan gelen ekonomik verilerle birlikte Powell’ın mesajları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Powell konuşması ne zaman, saat kaçta başlayacak merakla takip ediliyor.

POWELL KONUŞMASI NE ZAMAN?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması bugün Türkiye saatiyle 15.40’ta başlayacak. Açıklamanın içeriği kadar tonu da piyasalar açısından önem taşıyor.

Açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE) perakende satışlar ve işsizlik başvuruları gibi verilerin ardından, Powell’ın bu gelişmelere nasıl tepki vereceği merak konusu.

Üretici fiyatlarındaki değişim, enflasyonun seyrine dair yeni sinyaller verirken, perakende satışlardaki hareketlilik tüketici davranışlarının nabzını tutmak açısından kritik. Powell’ın değerlendirmeleri yalnızca ABD için değil, küresel finans sisteminin geneli için etkili olacak.

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PİYASALARIN NABZI POWELL’A GÖRE ATACAK

Küresel ekonomik görünümde belirsizlik sürerken yatırımcılar Powell’ın açıklamaları doğrultusunda pozisyon almayı sürdürüyor.

ABD ve Çin arasında yürürlüğe alınan 90 günlük tarife ertelemesi, piyasalarda kısa süreli rahatlama oluştursa da uzun vadede ticaret dengesi üzerindeki etkilerin devam edeceği öngörülüyor.

Fed’in enflasyon karşısında nasıl bir politika benimseyeceği faiz indirimine ne zaman başlayabileceği veya sıkı para politikasını sürdürüp sürdürmeyeceği bugün yapılacak konuşmanın merkezinde yer alıyor.

ALTINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Küresel belirsizliklerin geçici olarak hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş ivmesi sürüyor. Altının ons fiyatı, haftalık bazda yaklaşık yüzde 4,3 değer kaybederken, bugün yüzde 1,4 düşüşle 3.132 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin tansiyonun düşmesinin güvenli liman talebini azalttığını vurguluyor.

ABD TAHVİL VE DOLAR CEPHESİNDE SON DURUM

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizleri 5 günlük yükseliş serisinin ardından hafif gerileyerek yüzde 4,53 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 101 puanda yatay seyir izliyor.

Yeni işlem gününde 100,8 seviyesine gerileyen endeks, yatırımcıların temkinli duruşunu sürdüğünü gösteriyor. Yaşanan gelişmelerin Powell’ın konuşması sonrası hızla değişebileceği öngörülüyor.

AVRUPA VE ASYA CEPHESİNDE SON GELİŞMELER

Avrupa tarafında gözler bugün açıklanacak büyüme ve sanayi üretimi verilerine çevrildi. Almanya, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede ekonomik yavaşlama sinyalleri sürüyor.

Asya borsalarında ise genel olarak negatif seyir hakim. Japonya, Çin, Güney Kore ve Hong Kong borsalarında kayıplar yüzde 0,5 ila 0,9 arasında değişiyor.

Japonya Merkez Bankası’nın beklenen faiz artışını ertelemesi, piyasalarda moral kaybına yol açtı. ABD’nin Çin ve Hong Kong’daki bazı kişi ve firmalara yeni yaptırımlar uygulaması da piyasalardaki risk algısını yükseltti.

GÖZLER TÜRKİYE’DEKİ VERİLERDE VE TCMB’DE

Yurt içinde ise TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti. Akçay, dezenflasyon sürecinin sağlıklı şekilde ilerlediğini ve sıkı para politikasının büyümeye zarar vermeden sürdürülebileceğini ifade etti.

Dolar/TL kuru ise gün içinde yatay hareket ederek 38,77 seviyelerinde işlem görüyor.