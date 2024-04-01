MHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Nisan 2024 23:55 - Güncelleme: 1 Nisan 2024 23:56 - Güncelleme:

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31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçların belli olması ile birlikte MHP büyükşehir kazandı mı, hangi illeri aldı merak edildi. Peki, MHP kaç il aldı? İşte 31 Mart seçimlerinde MHP’nin seçimde kazandığı iller!