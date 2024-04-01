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Haberler > Haberler > MHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı

MHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan seçimin ardından sandıkların tamamı açıldı ve oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan sonuçların belli olması ile birlikte MHP büyükşehir kazandı mı, hangi illeri aldı merak edildi. Peki, MHP kaç il aldı? İşte 31 Mart seçimlerinde MHP’nin seçimde kazandığı iller!

MHP kaç il ve ilçe kazandı 2024? Devlet Bahçeli’nin genel başkanlığını yaptığı MHP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı il ve ilçeler belli oldu.

MHP KAÇ İL KAZANDI 2024?

MHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 8 il belediyesini kazandı. Bunlar Kırklareli, Karaman, Osmaniye, Çankırı, Tokat, Gümüşhane, Erzincan ve Kars oldu.

MHP KAÇ İLÇE VE BELDE KAZANDI 2024?

MHP 31 Mart Yerel Seçimleri’nde 8 ilin yanı sıra 122 ilçe ve 228 belde kazandı.

MHP 8 il, 122 ilçe ve 228 belde kazandı - 1. Resim

PARTİLERİN TÜRKİYE GENELİ OY ORANLARI 2024

Türkiye genelinde partilerin oy oranı ve sıralaması şu şekildedir:

  • Cumhuriyet Halk Partisi: %37,76
  • AK Parti: %35,48
  • Yeniden Refah: %6,19
  • DEM Parti: %5,70
  • MHP: %4,99
  • İYİ Parti: %3,77
  • Zafer Partisi: %1,74
  • Saadet Partisi: %1,09

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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