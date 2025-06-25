Milyonlarca çalışan bu soruya cevap arıyor: Ne zaman emekli olurum?

Çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişi Ne zaman emekli olurum sorusuna cevap aramaya başladı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı gibi farklı sigorta kollarına bağlı vatandaşlar, emeklilik yaşını ve yılını netleştirmek için SGK sistemini ve e-Devlet ekranını sıkça ziyaret ediyor.

SSK 4A, Bağkur 4B ve Emekli Sandığı 4C’ye göre emeklilik şartları değişiyor. 1999, 2008 ve sonrası sigorta başlangıcı olanlar için kritik ayrıntılar bulunuyor. Emeklilik hesaplama formülleri, prim günü ve işe giriş tarihine göre farklılık gösterirken, emeklilik hayali kuranlar için yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SGK’ya bağlı 4A, 4B ve 4C sigorta kollarında çalışan herkesin emeklilik yaşı ve yılı hesaplamasında temel kriter, sigortalılık başlangıç tarihi. Hangi kurumda çalıştığınız, prim gününüz ve yaşınız bir araya geldiğinde emeklilik hakkını kazanıyorsunuz. Bu üç ana unsurdan biri eksikse emekli olmak mümkün olmuyor.

“Ne zaman emekli olurum?” sorusuna cevap arayanlar, SGK’nın sunduğu online emeklilik hesaplama ekranı ya da e-Devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Sistem, girilen bilgilere göre kişinin emeklilik yaşını ve yılınıı detaylı şekilde listeliyor.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik yaşının hesaplanmasında temel alınan birkaç değişken bulunuyor: sigorta türü, işe giriş tarihi, prim ödeme gün sayısı ve doğum tarihi. Bu bilgiler ışığında emeklilik yaşı belirleniyor.

SGK’nın “Ne Zaman Emekli Olurum?” ekranına girerek, işe başladığınız tarih ve diğer kişisel bilgileri yazdıktan sonra sistem otomatik olarak emeklilik yaşınızı hesaplıyor. Aynı ekran üzerinden ne zaman maaş almaya başlayacağınız da öğrenilebiliyor.

Ayrıca, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra SGK sayfasındaki “Hizmet Dökümü” alanından prim gün sayınızı görebilir, formdaki bilgileri eksiksiz doldurarak net bir emeklilik tablosuna ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLİK YAŞI NASIL SORGULANIR?

Emeklilik yaşı sorgulama işlemi için e-Devlet platformu üzerinden “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” sekmesinden yapılıyor. Bu işlem için öncelikle T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapmak gerekiyor. Ardından sistem sizden doğum tarihi, işe başlama tarihi, toplam prim gün sayısı gibi bazı bilgiler isteyecek. Bu verileri eksiksiz girdiğinizde sistem, emeklilik yaşınızı ve tarihi otomatik olarak hesaplayarak ekranınıza yansıtacak.