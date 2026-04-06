Romanya’nın başkenti Bükreş’te tedavi gören 80 yaşındaki Lucescu’nun kalp ritmindeki düzensizlik nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, sonrasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığı açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından kamuoyunca ''Mircea Lucescu öldü mü, kimdir, hastalığı nedir?'' soruları da gündeme geldi.

Fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun ilk etapta durumunun stabil olduğu duyurulmuştu. Yaşanan gellişmelerin ardından futbolseverler Lucescu'nun güncel sağlık durumu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Mircea Lucescu öldü mü, kimdir, hastalığı nedir?

Mircea Lucescu öldü mü, kimdir, hastalığı nedir? Rumen Teknik Direktör yoğun bakıma alınmıştı!

MIRCEA LUCESCU ÖLDÜ MÜ?

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu hakkında ortaya atılan “öldü” iddialarıyla ilgili resmi bir doğrulama henüz yapılmadı. Vefatına dair herhangi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Doktorların gözetiminde olan Lucescu’nun hayati riskinin devam ettiği ifade edildi.

MIRCEA LUCESCU HASTALIĞI NEDİR?

Lucescu’nun kalp ritim bozukluğu olduğu açıklandı. Tedavi sürecinde ritim probleminin şiddetlenmesiyle durumunun kötüleştiğ, ayrıca kalp krizi geçirdiği ve acil müdahalelerle hayata döndürüldüğü bilgisi paylaşıldı. Gelişmelerin ardından yoğun bakıma alınan deneyimli teknik direktörün tedavisi devam ediyor.

MIRCEA LUCESCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1945 doğumlu olan Mircea Lucescu 80 yaşındadır. Futbol dünyasının en deneyimli teknik direktörlerinden biri olarak bilinen Lucescu'nun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler ise kendisini yeniden gündeme taşıdı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş formasıyla önemli başarılar elde eden Lucescu, teknik direktörlükte ise Avrupa’da adından söz ettirdi. Türkiye’de Galatasaray ile UEFA Süper Kupa kazanan, Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mircea Lucescu Shakhtar Donetsk döneminde kazandığı kupalarla kariyerinin zirvesine ulaştı.

2024 yılında yeniden Romanya’nın başına geçen Lucescu takımını UEFA Uluslar Ligi’nde üst lige taşıdı.

2026 Dünya Kupası elemelerinde alınan sonuçlar beklentilerin altında kalınca, play-off aşamasında Türkiye Milli Futbol Takımımız karşısında alınan mağlubiyet sonrası görevinden ayrıldı. Şu an yoğun bakımda olduğu bilinen Lucescu'nun sağlık durumu yakından takip ediliyor.



