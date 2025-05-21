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MOI Ortak Girişim Grubu kimin, hangi ülkenin? Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MOI Ortak Girişim Grubu kimin, hangi ülkenin? Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif!
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Türkiye’de araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi için yapılan ihale sonuçlandı.1 milyar 720 milyon dolarlık en yüksek teklifle TUVTÜRK’ün yerine geçen MOI Ortak Girişim Grubu’nun sahibi ve hangi ülkelerle işbirliği yaptığı merak konusu oldu. ihale sürecinde Doğuş Tem OGG ve AGTT OGG gibi şirketlerin önüne geçen MOI Ortak Girişim Grubu, yerli ve yabancı şirketleri bünyesinde barındırmasıyla da dikkat çekti.

Araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren MOI Ortak Girişim Grubu, 1. bölge ve 2. bölge istasyonlarını 20 yıllığına kiraladı. Konsorsiyumun kimin olduğu ve hangi şirketlerden oluştuğu ise merak konusu oldu.

MOI ORTAK GİRİŞİM GRUBU KİMİN, HANGİ ÜLKENİN?

MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye’deki araç muayene istasyonlarının özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifleri sunan ve kazanan konsorsiyum olarak öne çıktı. Dört farklı şirketin güç birliğiyle oluşan grup; Türkiye’den Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İspanya’dan Itversia Gestion S.L., İsveç’ten Opus Group AB ve Arjantin’den VTV Norte SA firmalarını içeriyor. Yerli ve yabancı ortaklı bu yapı, ihale sürecinde sunduğu finansal güç kadar sahip olduğu teknik deneyimle de avantaj yakaladı.

MOI Ortak Girişim Grubu kimin, hangi ülkenin? Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif! - 1. Resim

MOI ŞİRKETİ KİME AİT?

MOI Ortak Girişim Grubu’nu oluşturan Met-Gün İnşaat, Türkiye merkezli inşaat projeleriyle tanınırken, İspanya’dan Itversia, araç muayene işletmeciliğinde deneyimli bir yönetim firması olarak öne çıkıyor. İsveçli Opus Group AB ise dünyanın birçok ülkesinde araç kontrol hizmetleri sunarken, Arjantin merkezli VTV Norte SA da Latin Amerika’daki muayene süreçlerinden sorumlu tecrübeli bir kuruluş olarak konsorsiyuma katkı sağlıyor.

MOI Ortak Girişim Grubu kimin, hangi ülkenin? Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif! - 2. Resim

MOI NE KADAR TEKLİF VERDİ?

İhale sürecinde MOI Ortak Girişim Grubu, 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif sundu. Bu yüksek rakamlarla diğer tüm katılımcıları geride bırakarak ihaleyi kazandı.

MOI Ortak Girişim Grubu kimin, hangi ülkenin? Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif! - 3. Resim

ARAÇ MUAYENE İSTASYONU İHALESİNİ KİM KAZANDI?

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye; Doğuş Tem OGG, AGTT OGG ve MOI Ortak Girişim Grubu katıldı. İlk turda 750 milyon dolarlık teklif alınan 1. bölgede, açık artırma sonunda MOI’nin 830 milyon dolarlık teklifiyle sonuç alındı. Böylece Türkiye’nin araç muayene sektöründe yeni bir dönem başlamış oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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