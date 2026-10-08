A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. UEFA Uluslar A Ligi'nde üst üste alınan kötü sonuçların ardından İtalyan teknik adamın görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olurken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Şimdi ise gözler ''Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?'' sorularının cevaplarına çevrildi.

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Montella ile ilgili ortaya atılan ayrılık iddiası sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilirken, yeni teknik direktör için öne sürülen isim de dikkat çekti. Arda Turan'ın adı bu süreçte ön plana çıkarken, Milli Takım'da yeni bir dönemin başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki, Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?

Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILDI MI?

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği henüz kesinleşmedi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre TFF 52 yaşındaki teknik adamla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Montella'nın görevden alınmasının yakın olduğu öne sürülürken, kararın henüz resmiyet kazanmadığı belirtildi.

Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?

Montella Eylül 2023'te A Milli Takım'ın başına geçmişti. TFF Haziran 2025'te Montella'nın sözleşmesini 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar uzatmıştı. Bu nedenle muhtemel ayrılık halinde sözleşmeden doğacak tazminat konusu da gündeme geldi. La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre deneyimli teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesi durumunda 5 aylık maaşına denk gelen 915 bin euro tazminat ödenmesi bekleniyor. Montella'nın görevine devam edip etmeyeceği TFF'nin yapacağı değerlendirme sonrasında netleşecek.

Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ?

Montella'nın istifa ettiğine ilişkin bir açıklama gelmedi. Teknik direktörün geleceği, A Milli Takım'ın son dönemde aldığı sonuçların ardından TFF'nin gündemine taşındı. Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi'nde Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1, Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Alınan sonuçlarla Türkiye, Uluslar A Ligi'nde henüz puan alamadı.

Montella ile yollar ayrıldı mı, istifa etti mi? Arda Turan Milli takımın başına mı geçecek?

ARDA TURAN MİLLİ TAKIMIN BAŞINA MI GEÇECEK?

Montella'nın muhtemel ayrılığı sonrasında A Milli Takım için öne çıkan isim Arda Turan oldu. İtalyan basınında, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan'ın milli takım teknik direktörlüğü için en güçlü aday olduğu ileri sürüldü. Haberde dikkat çeken bir başka iddia ise Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki görevini sürdürürken A Milli Takım'ı da çalıştırabileceği yönünde.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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