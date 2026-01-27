2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci devam ederken, adayların en çok merak ettiği konuların başında başvuru ücreti ve ödeme yöntemleri geliyor. MSÜ sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru adımlarını ve ödeme işlemlerini nasıl yapacağını merak ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday, 2026-MSÜ için başvuru adımlarını yakından takip ediyor. Başvurunun ardından sınav ücretinin yatırılması ise işlemin geçerli sayılması açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle adaylar, MSÜ başvuru ücreti, ödeme kanalları ve son tarihlerle ilgili güncel bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, MSÜ ödemesi nasıl yapılır?

MSÜ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı başvuru ücreti, ÖSYM tarafından belirlenen bankalar ve ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabiliyor. Adaylar, anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Bunun yanı sıra ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden kredi veya banka kartı kullanılarak da sınav ücreti yatırılabiliyor. Ödeme tamamlandıktan sonra adayların, başvuru ekranından işlemlerinin onaylandığını mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.

Başvuru ücreti ve ödeme yerlerine ilişkin ÖSYM'nin duyurusunda yer alan açıklama şu şekilde:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi https://sanalpos.osym.gov.tr/

MSÜ ödemesi nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi Sınavı başvuru ücreti

MSÜ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

MSÜ başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda alınıyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla bireysel başvurularını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca dileyen adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla da başvuru yapabilir. 5 Ocak 2026 tarihinde başlayan başvurular, 29 Ocak 2026 günü saat 23.59'da sona erecek.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için Milli Savunma Üniversitesi Sınavı başvuru ücreti 700 TL olarak belirlendi. Adayların başvurularının geçerli olabilmesi için bu ücreti belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor. Başvuru ücreti yatırılmadığı takdirde, adayların sınav başvuruları sistem tarafından geçersiz sayılacak. Bu nedenle ödeme işleminin son güne bırakılmaması tavsiye edilmekte.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, Türkiye genelindeki birçok merkezde aynı gün ve saatte gerçekleştirilecek. MSÜ sınavına giren adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca 2026-YKS başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.

