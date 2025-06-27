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Muharrem ayının 10.günü ne zaman? Aşure gününün başlayacağı tarih

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muharrem ayının 10.günü ne zaman? Aşure gününün başlayacağı tarih
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İslam dünyasında büyük manevi önemi olan Muharrem ayı 26 Haziran Perşembe günü itibarıyla başladı. Müslümanlar aşure gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki Muharrem ayının 10.günü ne zaman?

Aşure Günü, her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Hem İslam tarihinde hem de kültürel anlamda önemli olan bu günde aşureler pişiriliyor, bol bol ibadet ediliyor. 

Muharrem ayının 10.günü ne zaman? Aşure gününün başlayacağı tarih - 1. Resim

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem’in 10. günü, Aşure Günü olarak kabul edilir ve bu gün İslam dünyasında tarihi ve manevi yönüyle oldukça kıymetlidir. 2025 yılında Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, Peygamber Efendimizin hadislerinde de vurguladığı gibi ibadet, şükür ve paylaşımın önem kazandığı bir zaman dilimidir. Aşure Günü’nde oruç tutulur, dualar edilir ve İslam tarihindeki önemli olaylar hatırlanır.

Muharrem ayının 10.günü ne zaman? Aşure gününün başlayacağı tarih - 2. Resim

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ HANGİ GÜN?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 2025 yılında 5 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek. Bu gün, Hazreti Nuh’un gemisinin karaya oturduğu, Hazreti Musa’nın Firavun’dan kurtulduğu, Hazreti Hüseyin’in Kerbela’da şehit edildiği gibi İslam tarihinde pek çok olayla özdeşleşmiştir. Dolayısıyla Aşure Günü, yalnızca bir ibadet günü değil; aynı zamanda tarihsel olarak da derin anlamlar taşır.

Muharrem ayının 10.günü ne zaman? Aşure gününün başlayacağı tarih - 3. Resim

AŞURE GÜNÜ’NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure Günü, adını “on” anlamına gelen “aşara” kökünden alır ve hicri yılın ilk ayı olan Muharrem’in 10. günüdür. Bu gün, İslam tarihinde önemli dönüm noktalarına sahne olmuş, özellikle Kerbela olayıyla birlikte acı ve sabırla özdeşleşmiştir. Hazreti Hüseyin’in şehadeti, bu günün anlamını Müslümanlar için daha da derinleştirmiştir. Aynı zamanda, Hazreti Musa’nın kavmiyle birlikte Firavun’un zulmünden kurtulması da Aşure Günü’ne ayrı bir kutsiyet kazandırır. Bu nedenle Müslümanlar bu günde oruç tutarak ve aşure dağıtarak hem dini vecibelerini yerine getirir hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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