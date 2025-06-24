Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Muslera Estudiantes&#039;e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyarak futbol hayatına yeni bir takımda devam etme kararı aldı. 39 yaşındaki Uruguaylı kaleci Estudiantes de La Plata ile resmi sözleşmeye imza attı. Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.

Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor merakla araştırılmaya başlandı. Estudiantes yaptığı duyuruyla Muslera’nın kadroya katıldığını açıklarken sözleşmenin Aralık 2026’ya kadar süreceği belirtildi.

Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? - 1. Resim

MUSLERA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Galatasaray'ın göz bebeği Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 14 yıl süren muhteşem bir kariyerin ardından Güney Amerika'ya dönüş yaptı.

39 yaşındaki tecrübeli eldiven Estudiantes de La Plata ile resmi sözleşme imzaladı. Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak anlaşma kapsamında Muslera, kariyerinin son dönemini yeni takımında sürdürecek.

Muslera 6 Temmuz’da oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde Estudiantes adına sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? - 2. Resim

ESTUDİANTES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Estudiantes Güney Amerika ülkesi Arjantin takımıdır. Kulüp Buenos Aires eyaletinde yer alan La Plata'da 1905 yılında öğrenciler tarafından kurulmuştur.

Estudiantes ismi de İspanyolca'da "öğrenciler" anlamına gelir. Taraftarları tarafından “El Leon” yani “Aslan” lakabıyla da anılır.

Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? - 3. Resim

ESTUDİANTES HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes Arjantin’in en üst düzey futbol ligi Primera Division’da oynuyor.

Arjantin futbolunun elit kulüpleri arasında yer alan Estudiantes her sezon Libertadores Kupası ve Sudamericana gibi kıtasal turnuvalarda boy göstermekte. Takım maçları ise La Plata şehrindeki 32.530 kapasiteli Estadio Jorge Luis Hirschi'de oynıyor.

Kulübün teknik direktörlüğünü Eduardo Dominguez üstlenirken, başkanlık görevini ise futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Arjantinli yıldız Juan Sebastian Veron yürütmekte.

Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? - 4. Resim

ESTUDİANTES ŞAMPİYONLUKLARI VE BAŞARILARI

ULUSAL

  • Primera Division: 6
    1913, 1967 Metropolitano, 1982 Metropolitano, 1983 Nacional, 2006 Apertura, 2010 Apertura
  • Primera B Nacional: 1
    1994-95
  • Primera B: 3
    1911, 1935, 1954

ULUSLARARASI

  • CONMEBOL Libertadores: 4
    1968, 1969, 1970, 2009
  • Kıtalararası Kupa: 1
    1968
  • Interamerican Cup: 1
    1969
  • Copa Sudamericana:
    İkinci: 2008
  • Recopa Sudamericana:
    İkinci: 2010

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Nilperi Şahinkaya-Fırat Çelik kavga etti, Şebnem Bozoklu sandalyeden düştü" iddiası! İlk açıklama...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu oldu - HaberlerYemekteyiz Asel Çukuryayla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asel Çukuryayla hayatı merak konusu olduDubai hava sahasını kapattı mı? İran İsrail savaşı uçuş seferlerini etkiledi! - HaberlerDubai hava sahasını kapattı mı? İran İsrail savaşı uçuş seferlerini etkiledi!Ücretler değişiyor! Bedelli askerlik ne kadar 2025? - HaberlerÜcretler değişiyor! Bedelli askerlik ne kadar 2025?Prens 4. sezon ne zaman çıkacak? Prens yeni sezon tarihi için geri sayıma başlandı - HaberlerPrens 4. sezon ne zaman çıkacak? Prens yeni sezon tarihi için geri sayıma başlandıMilyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? - HaberlerMilyonlarca emekli bunu bekliyor! En düşük emekli maaşına zam gelecek mi?Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu - HaberlerFilenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye Milletler Ligi VNL puan durumu
Sonraki Haber Yükleniyor...