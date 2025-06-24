Muslera Estudiantes'e transfer oldu! Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera 14 yıllık sarı-kırmızılı kariyerine nokta koyarak futbol hayatına yeni bir takımda devam etme kararı aldı. 39 yaşındaki Uruguaylı kaleci Estudiantes de La Plata ile resmi sözleşmeye imza attı. Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları ise futbolseverlerin gündeminde yerini almış durumda.

Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor merakla araştırılmaya başlandı. Estudiantes yaptığı duyuruyla Muslera’nın kadroya katıldığını açıklarken sözleşmenin Aralık 2026’ya kadar süreceği belirtildi.

MUSLERA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

Galatasaray'ın göz bebeği Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 14 yıl süren muhteşem bir kariyerin ardından Güney Amerika'ya dönüş yaptı.

39 yaşındaki tecrübeli eldiven Estudiantes de La Plata ile resmi sözleşme imzaladı. Aralık 2026’ya kadar geçerli olacak anlaşma kapsamında Muslera, kariyerinin son dönemini yeni takımında sürdürecek.

Muslera 6 Temmuz’da oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa finalinde Estudiantes adına sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

ESTUDİANTES HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Estudiantes Güney Amerika ülkesi Arjantin takımıdır. Kulüp Buenos Aires eyaletinde yer alan La Plata'da 1905 yılında öğrenciler tarafından kurulmuştur.

Estudiantes ismi de İspanyolca'da "öğrenciler" anlamına gelir. Taraftarları tarafından “El Leon” yani “Aslan” lakabıyla da anılır.

ESTUDİANTES HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Fernando Muslera'nın yeni takımı Estudiantes Arjantin’in en üst düzey futbol ligi Primera Division’da oynuyor.

Arjantin futbolunun elit kulüpleri arasında yer alan Estudiantes her sezon Libertadores Kupası ve Sudamericana gibi kıtasal turnuvalarda boy göstermekte. Takım maçları ise La Plata şehrindeki 32.530 kapasiteli Estadio Jorge Luis Hirschi'de oynıyor.

Kulübün teknik direktörlüğünü Eduardo Dominguez üstlenirken, başkanlık görevini ise futbolseverlerin yakından tanıdığı eski Arjantinli yıldız Juan Sebastian Veron yürütmekte.

ESTUDİANTES ŞAMPİYONLUKLARI VE BAŞARILARI

ULUSAL

Primera Division: 6

1913, 1967 Metropolitano, 1982 Metropolitano, 1983 Nacional, 2006 Apertura, 2010 Apertura

1913, 1967 Metropolitano, 1982 Metropolitano, 1983 Nacional, 2006 Apertura, 2010 Apertura Primera B Nacional: 1

1994-95

1994-95 Primera B: 3

1911, 1935, 1954

ULUSLARARASI