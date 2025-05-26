Muslera futbolu bıraktı mı, bırakacak mı? Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera için iddialar bitmiyor!

Galatasaray'da sezon sona erdi ama kaptan Fernando Muslera’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik hala gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı formayla tam 14 yıl geçiren Uruguaylı kaleci, hem saha içindeki performansıyla hem de kulüpteki liderliğiyle efsaneleşmiş durumda. Şimdi ise tecrübeli kaleci için ortaya atılan iddialar sebebi ile Muslera futbolu bıraktı mı, bırakacak mı soruları gündemde yer edindi.

MUSLERA FUTBOLU BIRAKTI MI?

Fernando Muslera’nın futbol kariyerini sonlandırıp sonlandırmayacağına dair sorular, Galatasaray’daki sezonun sona ermesiyle birlikte gündemin ilk sıralarına yerleşti. Sarı-kırmızılı takımla 14 yıl geçiren Uruguaylı kaleci, yaşadığı başarılar ve gösterdiği istikrarla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırdı. Son dönemlerde isen Muslera futbolu bıraktı mı, bırakacak mı soruları futbolseverlerin gündemine düştü.

Tecrübeli file bekçisinin futbolu tamamen bırakacağına dair şu an için kesin bir açıklama yapılmadı. Galatasaray ile sözleşmesinin sona yaklaşması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

MUSLERA FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan ve takımın simge isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera, futbolu bırakma aşamasında değil. Kariyerinin son dönemlerine yaklaşan tecrübeli eldiven için transfer iddiaları da ortaya atıldı.

Başkan Dursun Özbek’in açıklamasına göre Muslera ülkesi Uruguay’a dönmekte kararlı görünüyor. Uruguaylı gazetecilerin aktardıklarına göre ise Muslera'nın haziran ayında yeni takımına imza atması da bekleniyor.

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MUSLERA TRANSFER Mİ OLACAK?

Galatasaray’daki geleceği tartışma konusu olan Muslera'nın adı, son günlerde sıkça Penarol ile anılıyor. Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol’un, tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.

Galatasaray ile vedalaşma sürecine girdiği iddia edilen Muslera'nın, futbol kariyerine ülkesinde devam etme planı doğrultusunda Penarol'e transfer olması bekleniyor. Uruguay basını transferin Haziran ayında resmiyet kazanacağını ileri sürüyor.

MUSLERA GİDİYOR MU?

Galatasaray’ın sembol ismi haline gelen Fernando Muslera’nın vedası artık kapıda gibi görünüyor. Kayserispor karşılaşmasında kaptan olarak sahaya çıkan ve şampiyonluğu garantileyen maçta penaltıdan gol atan Muslera çeşitli iddialar ile spor dünyasının gündeminde.

Muslera'nın ülkesinde yapılan yorumlar ve Penarol ile yapılan görüşmeler, Muslera’nın Galatasaray’daki kariyerine nokta koyacağı fikrini de doğruladı. Türkiye’de geçirdiği uzun ve başarılı yılların ardından, Muslera’nın ülkesine dönerek hem ailesine yakın olmayı hem de kariyerinin son dönemini memleketinde geçirmeyi planladığı belirtiliyor.