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İsrail NATO üyesi olarak yer almıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail NATO üyesi olarak yer almıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NATO'ya olan üyelik, ülkeler arasında güvenlik ve savunma iş birliğini sağlayarak bölgesel ve küresel barışı desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı oluşturulan NATO, günümüzde de uluslararası güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamakta. Peki İsrail NATO'da mı? İşte NATO üyeleri listesi...

1949 yılında 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle başlayan Kuzey Atlantik Paktı veya NATO, Türkiye'nin katılımıyla genişlemeye devam etti. Son olarak Finlandiya'nın üyelik başvurusunun onaylanmasıyla NATO'nun üye sayısı 31'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolü onaylaması ise bu süreci daha da güçlendirdi.

NATO’ya üye olan ülkeler listesi - 1. Resim

İSRAİL NATO'DA MI?

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için gerekli belgeleri ABD'ye teslim etti. Bu adım, NATO'nun tarihindeki 31. üye olan Finlandiya'nın katılımını resmileştirdi.NATO üyeleri arasında İsrail yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kararı da onayladı. Bu da NATO'nun daha da güçlenmesine ve genişlemesine katkı sağladı.

NATO'ya katılım süreci, bir ülkenin tüm NATO üyelerinin onayını gerektiriyor. Bu nedenle her ülkenin üyeliği, diğer üyelerin kabulüyle gerçekleşiyor.

NATO'DAKİ ÜLKELER VE KATILIM TARİHLERİ

1949 KURUCU ÜYELER:

Belçika
Kanada
Danimarka
Fransa
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
Birleşik Krallık
ABD

1952:

Türkiye
Yunanistan

1955:

Batı Almanya (1990'da Almanya olarak birleşti)

1982:

İspanya

1999:

Çekya
Macaristan
Polonya

2004:

Bulgaristan
Estonya
Letonya
Litvanya
Romanya
Slovakya
Slovenya

2009:

Arnavutluk
Hırvatistan

2017-2020:

Karadağ (2027'de tam üyelik)
Kuzey Makedonya (2020'de tam üyelik)

2023:

Finlandiya

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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