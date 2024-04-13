İsrail NATO üyesi olarak yer almıyor

NATO'ya olan üyelik, ülkeler arasında güvenlik ve savunma iş birliğini sağlayarak bölgesel ve küresel barışı desteklemeyi amaçlıyor. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Sovyet tehdidine karşı oluşturulan NATO, günümüzde de uluslararası güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamakta. Peki İsrail NATO'da mı? İşte NATO üyeleri listesi...

1949 yılında 12 ülkenin kurucu üyeliğiyle başlayan Kuzey Atlantik Paktı veya NATO, Türkiye'nin katılımıyla genişlemeye devam etti. Son olarak Finlandiya'nın üyelik başvurusunun onaylanmasıyla NATO'nun üye sayısı 31'e ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin protokolü onaylaması ise bu süreci daha da güçlendirdi.

İSRAİL NATO'DA MI?

Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamak için gerekli belgeleri ABD'ye teslim etti. Bu adım, NATO'nun tarihindeki 31. üye olan Finlandiya'nın katılımını resmileştirdi.NATO üyeleri arasında İsrail yer almıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kararı da onayladı. Bu da NATO'nun daha da güçlenmesine ve genişlemesine katkı sağladı.

NATO'ya katılım süreci, bir ülkenin tüm NATO üyelerinin onayını gerektiriyor. Bu nedenle her ülkenin üyeliği, diğer üyelerin kabulüyle gerçekleşiyor.

NATO'DAKİ ÜLKELER VE KATILIM TARİHLERİ

1949 KURUCU ÜYELER:

Belçika

Kanada

Danimarka

Fransa

İzlanda

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

1952:

Türkiye

Yunanistan

1955:

Batı Almanya (1990'da Almanya olarak birleşti)

1982:

İspanya

1999:

Çekya

Macaristan

Polonya

2004:

Bulgaristan

Estonya

Letonya

Litvanya

Romanya

Slovakya

Slovenya

2009:

Arnavutluk

Hırvatistan

2017-2020:

Karadağ (2027'de tam üyelik)

Kuzey Makedonya (2020'de tam üyelik)

2023:

Finlandiya