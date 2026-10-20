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NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiNBA ne zaman başlıyor

NBA'de 2026-2027 sezonu basketbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmalarla başlıyor. Yeni sezonun açılış maçında Detroit Pistons ile Boston Celtics karşı karşıya gelecek. 20 Ekim 2026 Salı bu akşam oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, NBA ne zaman başlıyor merak ediliyor.

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2026-2027 sezonunda NBA'de Türkiye'yi Alperen Şengün, Adem Bona ve Tarık Biberovic temsil edecek. Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Philadelphia 76ers kadrosundaki Adem Bona ve Dallas Mavericks'e katılan Tarık Biberovic, yeni sezonda performanslarıyla takip edilecek. Peki, Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta, NBA ne zaman başlıyor?

NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiNBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PİSTONS-CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

Pistons-Celtics maçı Prime Video, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. NBA açılış karşılaşması şifreli olarak abonelik üzerinden izlenebilecek.

NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiNBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PİSTONS-CELTİCS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

NBA 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmasında Detroit Pistons, Boston Celtics'i sahasında ağırlayacak. 20 Ekim Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiNBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

NBA’de 2026-2027 sezonunun açılış karşılaşmaları 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Sezonun ilk maçında Detroit Pistons ile Boston Celtics karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak mücadele, yeni sezonun açılışını yapacak.

İlk günün programında New York Knicks ile Philadelphia 76ers da parkede olacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21 Ekim Çarşamba günü 02.00’de başlayacak.

San Antonio Spurs ile Oklahoma City Thunder arasındaki mücadele ise 04.30’da basketbolseverlerle buluşacak.

NBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başlık ResmiNBA maçları başlıyor! Pistons-Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA'DE ÜÇ MİLLİ BASKETBOLCUMUZ MÜCADELE EDECEK

Alperen Şengün NBA'deki altıncı sezonuna hazırlanıyor. Geçen sezon Houston Rockets formasıyla normal sezonda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakalayan milli oyuncu, takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi. Üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk basketbolcu olan Şengün, yeni sezonda da başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Adem Bona ise Philadelphia 76ers formasıyla mücadele edecek. Tarık Biberovic de Dallas Mavericks formasıyla NBA kariyerine başlayacak. İlk kez NBA parkelerine çıkmaya hazırlanan milli basketbolcu, yeni sezonda kendisini dünyanın en önemli basketbol liginde gösterme fırsatı bulacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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