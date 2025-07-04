Nihat Genç cenazesi ne zaman, nerede? Nihat Genç’in cenaze programı belli oldu!

Türk basınının kendine has üslubuyla tanınan önemli kalemlerinden gazeteci ve yazar Nihat Genç bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nihat Genç cenazesi ne zaman, nerede yapılacak sorgulanırken Nihat Genç neden öldü, hastalığı neydi merak ediliyor.

Bir süredir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Gazeteci Nihat Genç Ankara’da 69 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan vefat sonrası cenaze programı da netleşti. Peki, Nihat Genç cenazesi ne zaman, nerede yapılacak, Nihat Genç neden öldü, hastalığı neydi?

NİHAT GENÇ CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

69 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Nihat Genç'in cenaze programı belli oldu. Uzun süredir tedavi altında olan Genç, Ankara’da hayata gözlerini yumdu.

Ailesi ve sevenlerinin katılımıyla 6 Temmuz Pazar günü Ankara Kocatepe Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Törenin ardından Nihat Genç’in naaşı, Ankara Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

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NİHAT GENÇ NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nihat Genç’e akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Hastalığının ilerlemesiyle birlikte solunum güçlüğü yaşayan Genç, yaklaşık bir ay boyunca yoğun bakım servisinde takip edildi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Atalar, yaptığı açıklamada Genç’in akciğerindeki tümörün solunum yolunu baskılaması nedeniyle durumunun ağırlaştığını ve tüm müdahalelere rağmen 5 Temmuz’da saat 15.30’da hayatını kaybettiğini belirtti.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Hasan Kutluk Pampal da tedavi sürecinde olağan dışı bir gelişmenin yaşanmadığını, hastalığın ileri evrede olması nedeniyle iyileşme sağlanamadığını ifade etti.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

1956 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Nihat Genç, Türk edebiyatı ve gazetecilik dünyasında kendine has üslubuyla tanınan bir isimdi. Eğitimini tamamladıktan sonra yazın ve basın hayatına atılan Genç, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı, dergilerde editörlük ve televizyon kanallarında programcılık yaptı.