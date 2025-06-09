Noah Okafor istatistikleri ve piyasa değeri: Okafor Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, kadroda köklü değişiklikler planlarken hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan devi Milan'da forma giyen İsviçreli futbolcu Noah Okafor Beşiktaş'ın radarına girdi. Noah Okafor istatistikleri ve piyasa değeri araştırılırken Okafor Beşiktaş'a transfer olacak mı sorusu gündemde yer buldu.

NOAH OKAFOR İSTATİSTİKLERİ

Noah Okafor profesyonel kariyerine başladığı günden bu yana hem kulüp hem de milli takım düzeyinde dikkat çeken performanslara imza attı. 2023 yılında Avusturya temsilcisi Salzburg'dan Milan'a 15.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Okafor Serie A'daki ilk sezonunda beklentinin altında kaldı.

Milan formasıyla şu ana kadar toplam 53 maça çıkan İsviçreli oyuncu 7 gol atarken 5 de asist yaptı. 2023-2024 sezonunda Napoli’ye kiralanan Okafor 4 maçta sahada toplamda 36 dakika kalırken, gol veya asist katkısı veremedi.

İsviçre Milli Takımı'nda da görev alan 25 yaşındaki futbolcu, milli formayla şu ana kadar 24 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

NOAH OKAFOR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Noah Okafor’un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Milan ile 2029 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun bonservis beklentisinin de piyasa değeri doğrultusunda şekilleneceği öngörülüyor.

NOAH OKAFOR BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLACAK MI?

Beşiktaş yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarını hızlandırırken, Milan forması giyen Noah Okafor'u gündemine aldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda hücum hattını yeniden yapılandırmak isteyen siyah-beyazlılar İsviçreli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

İtalyan basınına göre Beşiktaş Okafor için Milan’la temas kurdu ve transferin koşullarını sordu. Ancak sürecin kesinleşebilmesi adına iki önemli belirsizlik bulunuyor. Milan’ın Okafor’u yalnızca bonservisle veya satın alma zorunluluğuyla göndermeye sıcak bakması yanı sıra oyuncunun Türkiye’ye transfer konusunda vereceği karar merakla bekleniyor.

Okafor’un teklife sıcak bakıp bakmayacağı henüz netlik kazanmazken, siyah-beyazlıların izleyeceği stratejinin de transfer üzerindeki etkisi takip ediliyor.

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NOAH OKAFOR NERELİ?

Noah Okafor İsviçreli'di. İsviçre Milli Takımı’nda da forma giyen oyuncu, ülkesinin altyapısından yetişerek profesyonel kariyerine adım atmıştır. Futbolculuk kariyerinde İsviçre'nin yanı sıra Avusturya ve İtalya'da da top koşturan Okafor farklı liglerde edindiği tecrübelerle Avrupa futbolunun tanınan genç isimlerinden biri haline gelmiştir.