Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında? Numan Kurtulmuş 329 oy ile tekrar TBMM Başkanı seçildi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem İkinci Devre Başkanlık seçimi için toplandı. Yapılan oylamalar sonucunda AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, üçüncü turda 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanı oldu. Seçim süreci ve Kurtulmuş’un siyasi kariyeriyle birlikte kamuoyunun gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?

1959 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Numan Kurtulmuş, eğitim hayatına İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde başladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine devam eden Kurtulmuş, ABD’deki Cornell Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1992 yılında iktisat doktoru unvanını aldı, 1994’te doçent, 2004’te ise profesör oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar akademisyenlik yaptı ve sosyal siyaset ile insan kaynakları yönetimi üzerine dersler verdi.

Siyasi kariyerine 1998 yılında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı olarak adım atan Kurtulmuş, daha sonra Saadet Partisi’ne geçti ve 2008 yılında partinin Genel Başkanı seçildi. 2010 yılında Saadet Partisi’nden ayrılarak Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu.

Parti 2012 yılında AK Parti ile birleşme kararı alarak kapanırken, Kurtulmuş da AK Parti’de aktif görev almaya başladı. Aynı yıl AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2014 yılında 62. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak yer alan Kurtulmuş, sonrasında Kültür ve Turizm Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü. 2023 seçimlerinde AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Kurtulmuş, 7 Haziran 2023'te TBMM Başkanlığı görevine getirildi. Şimdi ise yeniden seçilerek görevini sürdürmeye devam ediyor.

NUMAN KURTULMUŞ 329 OYLA TBMM BAŞKANI OLDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemde başkanlık görevini sürdürecek ismi belirledi. 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanı seçimi için yapılan üçüncü tur oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 329 oy alarak yeniden Meclis Başkanı oldu.

Üçüncü turda kullanılan 529 oyun 301'ini geçerek seçilmeye hak kazanan Kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 30. Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam edecek.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın başkanlığında toplandı. Seçim sürecinde Meclis Başkanlığı için beş isim aday gösterildi.

Kurtulmuş dışında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman yarışa katıldı. Fakat AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden önce adaylıktan çekildi.

Birinci ve ikinci turda gerekli çoğunluğun sağlanamaması üzerine üçüncü tura geçildi. İlk turda 305, ikinci turda ise 306 oy alan Kurtulmuş, üçüncü turda 329 oya ulaştı. Seçimi ailesiyle birlikte takip eden Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş da Genel Kurul Salonu’ndaki locadan tarihi ana tanıklık etti.

Seçim sonrası yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Türkiye’nin en acil meselesinin terörsüz bir gelecek olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında demokratik, katılımcı ve sivil bir anayasa hedefini yineledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Kurtulmuş'u sosyal medya üzerinden tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.