Öğretmenler 2025 Temmuz zammını bekliyor: Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları 2025 ne kadar olacak?

Temmuz ayına günler kalmışken gözler öğretmen maaş zammına çevrildi. 2025 yılı Temmuz zammıyla birlikte öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmenlerin alacağı yeni maaşlar merak konusu oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memurların alacağı zam miktarı netlik kazanacak. Peki, öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasına günler kala öğretmenler, yeni maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından unvana ve kıdeme göre belirlenen maaşlara Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı eklenecek.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Öğretmen maaşları; derece, hizmet yılı, öğrenim durumu, görev yapılan şehir ve çocuk sayısı gibi birçok etkene göre değişkenlik gösteriyor. 2025 yılı Ocak ayında yapılan düzenlemeyle birlikte 1/4 derecesindeki bir öğretmen 52.906 TL maaş alıyordu. Aynı derecedeki uzman öğretmen ise 58.634 TL alırken, başöğretmen maaşı ise daha yüksek seviyelerdeydi.

Haziran sonu itibarıyla memur maaşlarına yapılacak artış oranının yüzde 16 civarında olması bekleniyor. Bu oran doğrultusunda öğretmen maaşlarına yaklaşık 8.464 TL, uzman öğretmen maaşlarına ise ortalama 9.381 TL zam gelmesi bekleniyor. Bu artışlarla birlikte öğretmenlerin maaşı 61.370 TL’ye, uzman öğretmenlerin maaşı ise 68.015 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

TEMMUZDA ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı, TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde yılın ilk 6 aylık enflasyon oranını duyuracak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle birlikte memurların zam oranlarını belirleyecek.

2025 yılı için toplu sözleşmede belirlenen ikinci dönem zam oranı yüzde 10 olarak sabitlenmişti. Buna ek olarak ilk 5 ayda açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte memurlar şimdiden yüzde 14,01’lik bir zammı hak etmiş görünüyor. Haziran enflasyonuyla birlikte bu oranın yüzde 16’nın üzerine çıkması tahmin ediliyor.

BAŞÖĞRETMEN, UZMAN ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI SENARYOSU

Memur maaşları toplu sözleşmeye göre yılda iki kez ocak ve temmuz aylarında zamlanıyor. Ocak 2025’te yapılan zam sonrası Temmuz ayı için de ikinci zam hazırlığı başladı. Öğretmenler için bu artış, hem maaş bordrosuna hem de sosyal haklara yansıyacak.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, yılın ilk 5 ayında TÜFE artışı yüzde 14,01 oldu. Haziran ayı verisiyle birlikte bu oran yüzde 16’yı aşarsa, öğretmen maaşlarında daha büyük artışlar gündeme gelecek. Yüzde 16’lık zamla birlikte:

1/4 derecesindeki öğretmen maaşı: 52.906 TL’den 61.370 TL’Ye yükselecek.

1/4 derecedeki uzman öğretmen maaşı: 58.634 TL’den 68.015 TL’ye yükselecek.

Başöğretmen maaşı: tahmini olarak 63.000 TL’den 73.080 TL’ye yükselecek.