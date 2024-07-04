Osmangazi Köprüsü'nden çok yakın! Bursa Gemlik ve Osmangazi'de kamp yapabileceğiniz ücretsiz aile yerleri

Hem yaz hem kış aylarında herkesin tatil için tercih ettiği Bursa, İstanbul’a yakın oluşundan dolayı herkesin tatil ve günübirlik ziyaretler için tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor… Bu haberimizde Bursa’nın Gemlik ve Osmangazi ilçelerinde ailecek çadır kurup kamp yapabileceğiniz ücretsiz aile kamp yerlerini listeledik.

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İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

İstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?

Kışın Uludağ, yazın her ilçesinde çeşitli aktivitelerin yapılabildiği Marmara Bölgesi'nin incisi Bursa, Türkiye'nin en gözde tatil kentleri arasında yer alıyor.

Gerek kültürel, gerek mimari yapıları, destinasyon merkezleri ve en önemlisi de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan İlk başkentimiz Bursa’nın, Gemlik ve Osmangazi ilçelerinde yer alan ailecek çadır kurup kamp yapabileceğiniz en ideal ücretsiz kamp alanlarını sizler için araştırdık.

KETENLİK YAYLASI SOĞUKPINAR OSMANGAZİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan Ketenlik Yaylası’na ilçe merkezinden ve Soğukpınar’dan kalkan minibüslerle ve özel aracınızla rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bursa’nın ismi en çok bilinen yaylalarından olan Ketenlik Yaylası, kamp ve yayla turizminin en güzide yerleri arasında yer alıyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık bin beş yüz metre yükseklikte olan yayla da yazın en sıcak günlerinde bile akşam serinliğinde üşüyebilirsiniz.

Doğanın en güzel renkli ağaç ve çiçeklerini bir arada görebileceğiniz, ormanlık alan içinde çadırınızı kurup gönül rahatlığıyla kamp yapabileceğiniz en güzel mekanlardan birisidir.

Yaylanın çevresinde bulunan köylerden organik ürünleri ve temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mekânda doğa yürüyüşü, bisiklet gezisi, tabiat fotoğrafçılığı yapabilirsiniz.

Yine Ketenlik Yaylası’nın dere kenarlarında bulunan alabalık çiftliklerinde alabalıkların tadına bakabilirsiniz.

Ücretsiz bir şekilde kamp yapabileceğiniz Ketenlik Yaylası’na sizi sıcak tutacak kışlık kıyafetler, nakit para, telefonlarınız için powerbank gibi eşyalarınızı almanızı tavsiye ediyoruz.

KİLİMLİ GÖL KAMP ALANI SOĞUKPINAR OSMANGAZİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yer alan Kilimli Göl Kamp Alanı’na Soğukpınar ve Osmangazi ilçe merkezinden kalkan minibüslerle ve özel araçlarınızla ulaşım sağlayabilirsiniz.

Soğukpınar, Kilimli Göl Kamp Alanı, her mevsim muhteşem görüntüsüyle doğaseverlerin kamp yapmak için buluştuğu noktalardan biridir.

Burada, gölün soğuk suyunda yüzebilir, olta balıkçılığı yapabilir, yürüyüş yapabilir, sabah ve akşam güneşin doğuşunu ve batışını seyredebilirsiniz.

Bölgede market, büfe, elektrik ve tuvalet gibi imkanların olmadığını söylemeliyiz.

Bu yüzden gelmeden önce yanınızda kalacağınız günle doğru orantılı olarak yiyecek, içecek getirmenizde fayda görüyoruz.

SUDÜŞEN ŞELALESİ KAMP ALANI HAYDARİYE GEMLİK

Bursa’nın Gemlik ilçesi’nde bulunan Sudüşen Şelalesi Kamp alanında büyükşehirlerin keşmekeşliğinden uzaklaşıp tabiatın içinde kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz.

Yemyeşil iğne yapraklı çam ağaçlarının kokusunu ciğerlerinize çekebilir, doğada yürüyüş yapabilir, bisiklet sürebilir, olta balıkçılığı yapabilir ya da serin havanın keyfini çıkarmak için ağaç gölgelerinde, su sesi ve kuş sesleri eşliğinde uzanıp dinlenebilirsiniz.

Şelalenin oluşturduğu gölette serinlemek için yüzebilir, seyir alanlarında gözlerinizi dinlendirebilir, hatıra için istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz.

Bursa’ya altmış km uzaklıkta olan alana Gemlik ve Haydariye minibüsleri ile özel aracınızla rahatça ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz bir kamp alanı da olsa siz yine de yanınızda nakit para, altı tırnaklı kaymayan yürüyüş ayakkabıları, böcek ve haşere ilacı, yiyecek ve içecekle gelebilirseniz kafanız kulağınız rahat olur diye düşünüyoruz.

Burada açık alan çok az olduğundan ateş yakılmasına kesinlikle müsaade edilmiyor. Ancak piknik tüpü ile yemeklerinizi pişirebilirsiniz.