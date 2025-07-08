Özgür Çelik neden ifadeye çağrıldı, kimdir? CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in hayatı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda gerçekleşen son il kongresine ilişkin ciddi iddialar gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu bazı kişilerin ifadelerinin alınması talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ifadeye çağrıldı. Söz konusu soruşturma, seçim sürecinde menfaat karşılığında usulsüzlük yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’nun ihlal edildiğine dair yapılan ihbarlar üzerine başlatıldı. İşte tüm detaylar...

ÖZGÜR ÇELİK NEDEN İFADEYE ÇAĞIRILDI?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda geçtiğimiz aylarda yapılan seçim süreciyle ilgili ciddi iddialar yargı sürecine taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı hareket edildiği yönündeki ihbarlar üzerine yeni bir adım atıldı.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında ifadelerinin alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verildi.

Soruşturma kapsamında, seçimlerde menfaat karşılığı usulsüzlük yapıldığı yönündeki ihbarlar titizlikle inceleniyor.

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1981 yılında Sivas’ta doğdu. Eğitim hayatına memleketinde başlayan Çelik, üniversite eğitimini iletişim alanında tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yaptı. Ardından, yine aynı üniversitede Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında ikinci yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı’nda Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı yaptı. 25 Mart 2018’de düzenlenen kongrede Bahçelievler İlçe Başkanı olarak seçildi. 2019 yılında yeniden aynı göreve seçilen Çelik partide saha çalışmalarıyla ön plana çıktı.

CHP içindeki yükselişiyle dikkat çeken Özgür Çelik, ilçe başkanlığı dönemindeki çalışmalarıyla parti tabanının desteğini kazanarak İstanbul İl Başkanlığı görevine getirildi.