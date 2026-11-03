2027 yılında pasaport çıkarmak veya süresi dolan pasaportunu yenilemek isteyenleri ilgilendiren yeni ücretler belli olmaya başladı. Vergi, harç ve bazı cezalara yapılacak artışlarda esas alınan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Vatandaşlar ise ''Pasaport ücreti ve yurt dışı harç pulu 2027'de ne kadar olacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

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Yeniden değerleme oranıyla değişmesi beklenen önemli kalemlerden biri de yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt harcı. 2026 yılında 54 bin 257,9 TL olan kayıt ücretinin, yüzde 27,83'lük artış hesabıyla 2027 yılında 69 bin 357,8 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Hesaplamaya göre yurt dışından telefon getirenlerin ödeyeceği kayıt ücretinde yaklaşık 15 bin 100 TL artış yaşanabilecek. Peki, pasaport ücreti ve yurt dışı harç pulu 2027'de ne kadar olacak?

Pasaport ücreti ve yurt dışı harç pulu 2027de ne kadar olacak?

2027 PASAPORT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla birlikte pasaport harçlarında da artış gündeme geldi.

2026 yılında 2 bin 806,5 TL olan 6 aylık pasaport harcının 2027'de 3 bin 587,6 TL'ye çıkması bekleniyor. Bir yıllık pasaport harcı 4 bin 103,1 TL'den 5 bin 244,9 TL'ye, iki yıllık pasaport harcı ise 6 bin 698,6 TL'den 8 bin 562,8 TL'ye yükselecek. Üç yıllık pasaport almak isteyenlerin ödeyeceği harcın 12 bin 164,3 TL olması hesaplanırken, üç yıldan uzun süreli pasaport harcı 17 bin 142,5 TL olarak öngörülüyor.

Pasaport Süresi 2026 Harcı 2027 İçin Hesaplanan Harç 6 aylık 2.806,5 TL 3.587,6 TL 1 yıllık 4.103,1 TL 5.244,9 TL 2 yıllık 6.698,6 TL 8.562,8 TL 3 yıllık 9.516 TL 12.164,3 TL 3 yıldan uzun 13.410,4 TL 17.142,5 TL

Pasaport ücreti ve yurt dışı harç pulu 2027de ne kadar olacak?

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 2027'DE NE KADAR OLACAK?

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödediği çıkış harcında da yeni yılda artış bekleniyor. 2026 yılında 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcının, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan hesaplamayla 2027 yılında 1.597,9 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

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