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Perşembe yarım gün mü, okul var mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü tatil durumu gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Perşembe yarım gün mü, okul var mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü tatil durumu gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve veli, 5 Haziran 2025 Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Arefe gününe denk gelen perşembe yarım gün mü, okul var mı, tatil mi olacak soruları gündemdeki yerini koruyor.

PERŞEMBE YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı öncesinde 5 Haziran 2025 Perşembe günü, takvime göre arefe gününe denk geliyor. Takvimde dini bayramların arefe günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında yarım gün mesai uygulanıyor.

Bu nednele 5 Haziran Perşembe günü kamu çalışanları için sabah mesaisi yapılacak, öğleden sonra ise tatil başlayacak. Aynı uygulama eğitim kurumlarında da geçerli olacak. Öğrenciler sabah saatlerinde derslerine katılacak ve öğle saatlerinden itibaren yarım gün okullar tatil olacak.

Perşembe yarım gün mü, okul var mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü tatil durumu gündemde! - 1. Resim

PERŞEMBE OKUL VAR MI?

5 Haziran Perşembe günü okullar açık olacak ve sadece günün ilk yarısında eğitim verilecek. Arefe günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yarım gün ders işlenecek.

Öğrenciler sabah saatlerinde sınıflarında olacak, öğle saatinden sonra ise bayram tatiline girecekler. Okul yönetimleri tarafından belirlenen saatlerde dersler sona erecek.

Perşembe yarım gün mü, okul var mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü tatil durumu gündemde! - 2. Resim

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Arefe günü yurdumuzda tam gün resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Resmi takvime göre arefe günlerinin sadece öğleden sonrası tatil ilan ediliyor.

Uygulama kamu çalışanlarını, okulları, bazı bankaları ve devlet dairelerini kapsıyor. 5 Haziran 2025 Perşembe günü de bu kapsamda değerlendirilecek.

Arefe günü sabah saatlerinde kurumlar açık olacak ve yarım gün hizmet verilecek. Öğle sonrasında kamu personeli idari izinli sayılacak ve hizmete ara verilecek. Özel sektörde ise tatil uygulamaları kurumun kararına bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Perşembe yarım gün mü, okul var mı? 5 Haziran Perşembe arefe günü tatil durumu gündemde! - 3. Resim

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

Bayram süresi ise toplamda 4 gün olacak. Arefe günü ise 5 Haziran Perşembe günü yarım gün sayılacak. Toplam tatil süresi, arefe gününün öğleden sonrası da hesaba katıldığında 4 buçuk gün olmuş olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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