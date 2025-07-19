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Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor!
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prens’in 4. sezon çıkacak mı, ne zaman çıkacak soruları dizinin sezon finali yapmasının ardından gündeme geldi. Giray Altınok’un hem başrolünü hem senaristliğini üstlendiği Prens dizisinin yeni sezonuyla ilgili Van Dijk karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Max platformunun en sevilen yapımlarından biri haline gelen Prens dizisi, özgün karakterleri ve esprili diliyle üç sezon boyunca izleyiciyi ekrana kilitledi. 3. sezonun 27 Haziran 2025’te sona ermesinin ardından yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki Prens yeni sezon gelecek mi?

Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor! - 1. Resim

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN?

Prens dizisinin 3.sezonu, 8.bölümüyle final yaptı. Bu final, birçok izleyici tarafından sezon finali olarak değerlendirildi ve dizinin yeni sezona hazırlandığı yönünde yorumlara neden oldu. Şu an için kesin bir tarih açıklanmasa da yeni sezonun gelmesi bekleniyor.

Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor! - 2. Resim

PRENS 4. SEZON OLACAK MI?

Prens dizisinin 4.sezonunun gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir karar verilmemiş olsa da hikayenin devam ettirilmesi planlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Çağlar Ertuğrul, bir röportajında “Giray ve Kerem yazmak istiyor, biz de oynamaya devam etmek isteriz” diyerek 4. sezon için umut verdi. 

Prens 4.sezon ne zaman? Yeni sezon bomba gibi geliyor! - 3. Resim

PRENS YENİ SEZON GELECEK Mİ?

Prens dizisi 3. sezonun ardından yayın hayatına ara verdi. Ancak dizide Van Dijk karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul’un da belirttiği gibi 4.sezonun gelme ihtimali oldukça yüksek olduğu görülüyor. Yapımcıların ve oyuncuların olumlu açıklamaları, izleyicilere umut verirken, Prens dizisinin 4. sezonuyla ekranlara geri döneceğine dair beklentiler her geçen gün artıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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