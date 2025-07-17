Rezan Epözdemir kimdir? Mattia Ahmet Minguzzi davasıyla gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 13:18 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 13:21 - Güncelleme:

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Mattia Ahmet Minguzzi davasının 4.duruşmasında Rezan Epözdemir gündeme geldi. Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisine ve eşine yönelik ağır tehditlere maruz kaldığını açıkladı. Yaşanan bu gelişme Rezan Epözdemir kimdir sorusunu gündeme taşıdı.

Mattia Ahmet Minguzzi davasının 4.duruşması bugün görüldü. Minguzzi ailesinin Avukatı Rezan Epözdemir duruşma sonunda yaptığı açıklamada tehdit edildiğini açıkladı. Avukat Epözdemir tehdit mesajlarında "keleşle vurulmakla" tehdit edildiğini, bazı aramaların da yüzü gizlenmiş numaralardan yapıldığını söyledi. Peki Rezan Epözdemir kimdir? REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR? Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin avukatı olan Rezan Epözdemir, 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Üniversite hayatını başarılı bitiren Epözdemir Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ikincilikle mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde özel hukuk ana bilim dalında tamamlayan Rezan Epözdemir, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" isimli doktora tezini başarıyla tamamlayarak yüksek onur derecesi ile Hukuk Doktoru oldu. REZAN EPÖZDEMİR KİMİN AVUKATI? Münevver Karabulut cinayetinin avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, şimdi Minguzzi ailesinin avukatlığını yapıyor. İlgili Haber Mattia Ahmet Minguzzi davası ne zaman? Duruşma ileri bir tarihe ertelendi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi