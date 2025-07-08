Rizespor-Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? Maç özeti merak ediliyor
Çaykur Rizespor, 8 Temmuz Salı günü hazırlık maçında Dinamo Tiflis’i ağırladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleşen mücadele 18.00'da başladı.Rizespor-Dinamo Tiflis maçı kaç kaç bitti? atılan goller ve maç özeti araştırılıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına kısa bir süre kala ilk hazırlık maçına çıkan Çaykur Rizespor, Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile mücadele etti.
Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği mücadele, bugün saat 18:00'de Mehmet Cengiz Tesisleri'nde başladı.
RİZESPOR-DİNAMO TİFLİS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Rizespor Dinamo Tiflis maçı 3-1'lik skorla Dinamo Tiflis önde tamamladı. Bu karşılaşmada galip gelen takım Dinamo Tiflis oldu.
8 Temmuz Salı günü Rizespor-Dinamo Tiflis arasında oynanan maçta kazanan takım Dinamo Tiflis oldu.
RİZESPOR-DİNAMO TİFLİS MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmanın 10. dakikasında Dinamo Tiflis, Gkorteziani’nin golüyle 1-0 öne geçti. 44. dakika: Lakobidze, attığı golle farkı ikiye çıkardı ve skor 0-2 oldu.
65. dakika: Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Papanikolaou, beyaz noktadan ağları sarsarak skoru 2-1 yaptı. 90. dakika maçın skorunu belirleyen gol Lomtadze’den geldi ve maç 1-3 skorla bitti.
Çaykur Rizespor ile Dinamo Tiflis arasında oynanan hazırlık maçında Gürcistan temsilcisinin yüzü güldü.