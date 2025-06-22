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Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı
AYT, Roma, Kahire, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumu, milyonlarca adayın katılımıyla tamamlandı. Bu yılın sınavında özellikle sosyal medyada en çok konuşulan sorulardan biri, bazı şehirlerin dini nitelikleriyle ilgiliydi. Roma, Kahire ve Lhasa kutsal şehir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı ise belli oldu.

2025 AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı sosyal medyada büyük bir tartışma konusu haline geldi. Adaylar tarafından merak edilen Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi sorusu cevap buldu.

Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı - 1. Resim

AYT KUTSAL ŞEHİRLER SORUSU CEVABI

2025 YKS AYT oturumunda yöneltilen “Roma, Kahire ve Lhasa dini şehir midir?” sorusu, sınavın ardından gündeme oturdu. Sosyal bilimler alanındaki sorunun, hem bilgiye dayalı olması hem de yorum gerektirmemesi nedeniyle öğrenciler tarafından dikkatle incelendi.

Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı - 2. Resim

KAHİRE DİNİ ŞEHİR Mİ?

Kahire, İslam dünyasında önemli bir dini merkez olarak kabul edilmektedir. Memlükler döneminde büyüyen ve güçlenen şehir, 13. yüzyılda Abbâsî hilafetinin Bağdat’tan taşınmasının ardından İslam coğrafyasının ruhani merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Kahire’de yer alan El-Ezher Camii ve Üniversitesi, yüzyıllardır İslam dünyasının en önemli ilim merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Özelliklerine bakıldığında Kahire, dini şehir statüsünde.

Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı - 3. Resim

ROMA DİNİ ŞEHİR Mİ?

Roma Hristiyanlık açısından büyük öneme sahip bir şehirdir. Katolik mezhebinin ruhani lideri olan Papa’nın yaşadığı Vatikan, Roma şehri içinde yer alır.

Katolik dünyasının merkezi sayılan Roma şehri Hristiyanlık tarihinin en önemli yapılarından bazılarına ev sahipliği yapar. Aziz Petrus Bazilikası ve Vatikan Müzeleri, Roma’nın bu dini karakterini yansıtan başlıca unsurlardır. Roma da açıkça bir dini merkezdir.

Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı - 4. Resim

LHASA DİNİ ŞEHİR Mİ?

Tibet’in başkenti olan Lhasa, Budizm açısından büyük bir öneme sahiptir. Yüzyıllardır Tibet Budizminin merkezi olarak kabul edilen şehir, Dalai Lama’nın da tarihsel olarak yaşadığı yer olmuştur.

17. yüzyıldan bu yana hem dini hem de idari başkent konumunda olan Lhasa, Potala Sarayı gibi ikonik yapılarıyla bilinir. Lhasa da Budist dünyasında kutsal şehirler arasında yer alır.

Roma, Kahire, Lhasa dini şehir mi? AYT Kutsal Şehirler sorusunun cevabı - 5. Resim

DÜNYADAKİ KUTSAL ŞEHİRLERİN BAZILARI

  • Mekke (İslam)
  • Kudüs (İslam, Hristiyanlık, Yahudilik)
  • Vatikan (Katolik Hristiyanlık)
  • Varanasi (Hinduizm)
  • Lhasa (Budizm)
  • Pushkar (Hinduizm)
  • Beytüllahim (Hristiyanlık)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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