RTX 5000 serisi 2024 yılının 4. çeyreğinde çıkacak

Nvidia'nın merakla beklenen Blackwell grafik kartları RTX 5000 seri çok yakında çıkıyor. Dexerto’ya göre RTX 5000 serisi ekran kartlarının bu yıl sonu piyasa sürülmesi bekleniyor. Merakla beklenen RTX 5000 serisi ekran kartlarını ne zaman çıkacağı günlerdir araştırılıyordu. Peki, RTX 5080 ve RTX 5090 ne zaman çıkacak? İşte cevabı…

RTX 5000 serisi ne zaman çıkacak? Başta oyuncular olmak üzere teknoloji tutkunlarının merakla beklediği RTX 5000 serisi ekran kartlarının çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

RTX 5000 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nvidia'nın RTX 50 serisi Blackwell ekran kartları 2024 yılının 4. çeyreğinde yani Ekim, Kasım, Aralık aylarında piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

Nvidia, teknoloji endüstrisinin mevcut yapay zeka patlaması sayesinde büyük bir başarı elde ediyor. Bu durum Nvidia'nın değerinin 2 trilyon dolara fırlamasına neden oldu. RTX 40 serisi grafik kartlarının piyasaya sürülmesinin ve 2024'ün başlarında Super ekran kartlarının çıkmasının ardından, şirketin yeni nesil çipi Blackwell herkesin dilinde.

RTX 5000 SERİSİNİN 2024 SONU ÇIKMASI İÇİN NEDENLER

Nvidia'nın yaklaşan Blackwell yongaları için 2024'ün 4. çeyreğinde bir sürüm bazılarına erken görülebilir ancak söylentinin arkasında nedenler var.

RTX 40 serisi mimarisinin ortaya çıkışından bu yana iki yıl geçti. Nvidia'nın 2024'ün 4. çeyreğinde RTX 5080 ve 5090'ı piyasaya sürmesinin asıl nedeni kart üreticilerinin bu yılki sevkiyatlarına yardımcı olmak ve grafik kartı ürünlerinin ortalama birim fiyatını yükseltmek. Üretim ortaklarının beklentilerinin bunlar olduğunu ve Blackwell'i bu kadar erken piyasaya sürüp sürmeme kararının nihayetinde Nvidia'ya bağlı olduğunu unutmamakta fayda var.

AMD açıkça RDNA 4'ü hazırlarken, Nvidia güç tacını korumak isteyecektir, çünkü RTX 4090 ilk lansmanından neredeyse iki yıl sonra bile eşleştirilmemiştir.

NVİDİA EKRAN KARTLARINA ZAM GELECEK

Çinden gelen raporlar, Nvidia'nın eklenti kartı üretim ortaklarının (AIB), uygun fiyatlı grafik kartlarına olan talebin arzdan daha fazla olması nedeniyle, özellikle ana segmenttekiler olmak üzere ekran kartı fiyatlarının %10 civarında artırmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Yaklaşan fiyat artış haberini yayınlayan PCGamer'a göre Asus, Gigabyte ve Zotac gibi üreticilerin RTX 4070 Super gibi ekran kartlarının fiyat etiketine 100 yuan zam yapıldı, ancak bu tür ekran kartları genellikle 4,900 yuan civarında satıldığı için bu büyük bir artış olmadı.

Düşük segment ekran kartlarına bakıldığında Nvidia'nın RTX 4060 modelleri ve yakın zamanda güncellenen RTX 3050 serisinin fiyatı da 50 yuan arttı ve bu kartların genel fiyatlarının daha düşük olduğu göz önüne alındığında, artış hala oldukça küçük olmasına rağmen daha büyük bir yüzde değişikliğini temsil ediyor.