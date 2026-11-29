Samsun elektrik kesintisi 29-30 Kasım 1-2 Aralık programı YEDAŞ tarafından paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Yakakent ilçelerinde elektrik kesintisi ve planlı bakım çalışmaları yapılacağı bildirildi. İşte, YEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti saatleri...

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Samsun elektrik kesintisi 29-30 Kasım 1-2 Aralık listesi YEDAŞ tarafından resmi sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Yapılan duyuru kapsamında Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Yakakent ilçelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri meydana geleceği belirtildi.

SAMSUN ELEKTRİK KESİNTİSİ 29-30 KASIM 1-2 ARALIK

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

ALAÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠1 Aralık: Taşkelik Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Kalıkdemirci Mahallesi, 09.30-17.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Aşağıkoçlu, Bekiroğlu, Demircideresi, Yoğunpelit ve Toplu mahalleleri, 00.00-01.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Aşağıkoçlu, Bekiroğlu, Demircideresi, Doğankent, Etyemez, Fatih, Gökçeboğaz, Harmancık, Köseköy, Pelitbüküsekecek, Umutlu, Yoğunpelit, Yukarıısırganlı, Toplu ve Şirinköy mahalleleri, 09.00-10.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

ASARCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: Musaağa Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Musaağa Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Aydınköy Mahallesi, 09.00-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

ATAKUM ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Aksu, Beypınar, Karakavuk, Meyvalı, Sarıtaş, Yukarıaksu, Çamlıyazı ve Çobanözü mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Aslandamı, Elmaçukuru ve Kayagüney mahalleleri, 09.15-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Mevlana ve Mimarsinan mahalleleri, 09.30-13.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Aslandamı ve Elmaçukuru mahalleleri, 09.15-17.30

•⁠ ⁠1 Aralık: Güzelyurt, Karakavuk, Taflan Merkez, Yeşilyurt, Çakırlar ve Çakırlar Yalı mahalleleri, 09.15-17.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Kayagüney Mahallesi, 09.15-17.30

•⁠ ⁠2 Aralık: Denizevleri Mahallesi, 09.00-12.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

AYVACIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: Döngel, Karaağaç, Terice, Tiryakioğlu, Yeniköy ve Zafer mahalleleri, 09.20-17.20

•⁠ ⁠30 Kasım: Döngel, Karaağaç, Terice, Tiryakioğlu, Yeniköy ve Zafer mahalleleri, 09.20-17.20

•⁠ ⁠30 Kasım: Çamalan Mahallesi, 09.30-17.30

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

BAFRA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Altınay, Harız, Hüseyinbeyli, Kelikler, Koşu, Yeşilyazı ve Şirinköy mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Bakırpınarı, Kahraman, Sarıkaya, Sarıköy, Yakıntaş ve Üçpınar mahalleleri, 09.00-13.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Altınyaprak Mahallesi, 10.00-12.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Altınay, Fener, Koruluk, Koşu, Sahilkent, Taşköprü, Tütüncüler ve Şirinköy mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Dededağı Mahallesi, 09.00-12.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

CANİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: Kaleboğazı ve Yayla mahalleleri, 09.15-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Gecehan ve Uluçayır mahalleleri, 09.00-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Kaleboğazı ve Yayla mahalleleri, 09.15-17.30

•⁠ ⁠1 Aralık: Atatürk, Dereler, Düvecik, Gültepe ve Kozlu mahalleleri, 05.00-07.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Çamalan Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Gecehan ve Uluçayır mahalleleri, 09.15-17.30

•⁠ ⁠1 Aralık: Başalan ve İmamlar mahalleleri, 10.00-16.45

•⁠ ⁠1 Aralık: Kuzey Yıldızı ve Yenimahalle mahalleleri, 13.00-15.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Başalan ve İmamlar mahalleleri, 10.00-16.45

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

HAVZA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Mismilağaç, Çamyatağı ve İmircik mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Mismilağaç, Yaylaçatı ve İmircik mahalleleri, 09.00-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

KAVAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: 19 Mayıs Mahallesi, 10.00-13.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Alagömlek Mahallesi, 09.00-12.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

LADİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Çakıgümüş Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Salur Mahallesi, 09.00-13.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Çakıgümüş Mahallesi, 09.00-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

ONDOKUZMAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Kösedik Mahallesi, 09.30-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

SALIPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠1 Aralık: Alan, Alanyaykın, Biçme, Karacalar, Mumlu ve Muslubey mahalleleri, 09.00-17.30

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

TEKKEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: İstiklal Mahallesi, 14.00-16.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Karışlar Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Cumhuriyet Mahallesi, 10.00-13.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Çiftlik Mahallesi, 12.00-15.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Bakacak, Başköy, Erenköy, Karaperçin, Kargılı, Karışlar, Kutlukent, Yeniköy, Çınaralan, Çırakman, Çimenli, İstiklal ve Şabanoğlu mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Yavuzlar ve Çinik mahalleleri, 09.00-12.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Çiftlik Mahallesi, 10.00-16.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Kutlukent, İstiklal ve Şabanoğlu mahalleleri, 10.00-12.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

TERME ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Karacalı, Karkucak, Ortasöğütlü, Söğütlü, Yukarı Söğütlü ve İmanalisi mahalleleri, 09.00-14.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Kozluk ve Sakarlı mahalleleri, 09.00-13.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Bahçelievler, Bazlamaç, Sivaslılar, Çangallar ve Çay mahalleleri, 09.00-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Aşağı Muratlı (iptal), Bafracalı, Geçmiş, Meşeyazı ve Sütözü mahalleleri, 09.00-12.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Elmaköy ve Gündoğdu mahalleleri, 14.30-17.30

•⁠ ⁠1 Aralık: Aşağıhüseyinmescit, Bağsarayı, Evci, Hüseyinmescit, Yalı ve Çay mahalleleri, 09.00-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

VEZİRKÖPRÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠30 Kasım: Ağcaalan, Bayram, Boğazkoru, Güder, Kapaklı, Karaköy, Pazarcı, Sofular, Yeniçelik, Çalman ve İncesu mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Devalan Mahallesi, 09.30-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Ahmetbaba, Alanşeyhi, Ağcaalan, Bayram, Beşpınar, Boruk, Boğazkoru, BüyükKale, Elmalı, Göl Yeni, Göllüalan, Güder, Kabali, Kapaklı, Kapaklıeşme, Kırma, Kızılcakoru, Kovalı, KüçükKale, Pazarcı, Sarıdibek, Soğucak, Tahtaköprü, Yeniçelik, Çalman, Özesentepe ve Öğürlü mahalleleri, 09.00-17.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

YAKAKENT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠2 Aralık: Kayalı ve Kozköy mahalleleri, 09.00-10.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

ÇARŞAMBA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: Köroğlu Mahallesi, 09.20-17.20

•⁠ ⁠30 Kasım: Alibeyli, Ağcagüney, Aşağıdonurlu, Kuşçulu, Yamanlı ve Yukarıdonurlu mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Köroğlu Mahallesi, 09.20-17.20

•⁠ ⁠30 Kasım: Ataköy ve Kuşhane mahalleleri, 13.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Akçatarla ve Kocakavak mahalleleri, 13.30-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Alibeyli, Ağcagüney, Aşağıdonurlu, Karamustafalı, Kuşçulu, Selimiye, Yamanlı ve Yukarıdonurlu mahalleleri, 09.00-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Hürriyet, Yalı ve Çınarlık mahalleleri, 10.00-16.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Ağcagüney Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠2 Aralık: Eğercili ve Çınarlık mahalleleri, 09.00-12.00

Samsun elektrik kesintisi 29-20 Kasım 1-2 Aralık (Vezirköprü, Atakum, Bafra, Tekkeköy, Çarşamba, İlkadım, Terme, Canik, Alaçam, Ayvacık, Havza, Asarcık, Kavak, Ladik)

İLKADIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠29 Kasım: Çelikalan Mahallesi, 09.15-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Toybelen Mahallesi, 09.00-17.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Hançerli Mahallesi, 09.00-12.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Çelikalan Mahallesi, 09.15-17.30

•⁠ ⁠30 Kasım: Hançerli Mahallesi, 10.00-11.00

•⁠ ⁠30 Kasım: Kadıköy, Saitbey, Ulugazi ve Zeytinlik mahalleleri, 13.15-17.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Ataköy, Güzeldere, Tepecik ve Yeşiltepe mahalleleri, 05.00-07.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Fatih ve Reşadiye mahalleleri, 09.00-12.00

•⁠ ⁠1 Aralık: Derebahçe Mahallesi, 14.00-15.00

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