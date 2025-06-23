Savaş sadece karada değil! Hangi ülkede kaç İHA ve SİHA bulunuyor?

İsrail ve İran arasında artan gerilim tüm bölgeyi etkilerken gözler ülkelerin İHA ve SİHA sayılarına çevrildi. 2025 yılı itibarıyla düzenlenen listede ABD zirvedeki yerini korurken Türkiye’nin yerli ve milli üretim alanında ilerlemesi dikkat çekti.

İsrail-İran savaşının 11.gününde savaşa ABD de dahil oldu. ABD Başkanı Trump’ın İran'ın nükleer tesislerini sığınak katili olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurduğunu açıklamasının üzerine ülkelerin İHA ve SİHA sayısı merak konusu oldu. Peki hangi ülkede kaç İHA ve SİHA var?

HANGİ ÜLKEDE KAÇ İHA VE SİHA BULUNUYOR?

Orta Doğu’da sular ısınırken ülkelerin İHA ve SİHA sayıları gündeme geldi. Global Firepower ve diğer savunma analizi kaynaklarının 2025 yılı verilerine göre, İHA ve SİHA envanteri bakımından ABD zirvede yerini korurken Türkiye'nin konumu dikkat çekti.

ÜLKELERİN İHA VE SİHA ENVANTERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ:

Tahmini İHA Sayısı (2025): Yaklaşık 13.000 adet.

Öne Çıkan Sistemler: MQ-9 Reaper (en bilinen silahlı İHA’lardan biri), RQ-4 Global Hawk (yüksek irtifa gözetleme İHA’sı), MQ-1C Gray Eagle, RQ-11 Raven (taktik, küçük İHA). ABD, hem sayıca hem de teknolojik olarak küresel liderliğini sürdürüyor. Filosunun yüzde 60’ından fazlasını AeroVironment RQ-11 Raven gibi küçük keşif İHA’ları oluştursa da, MQ-9 Reaper gibi gelişmiş SİHA’ları da aktif olarak kullanıyor.

TÜRKİYE:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.421 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Bayraktar TB2 (küresel çapta tanınan, muharebe sahasında etkinliğini kanıtlamış SİHA), Bayraktar Akıncı (daha ağır mühimmat taşıyabilen ve daha uzun menzilli SİHA), TUSAŞ Anka (orta irtifa uzun havada kalışlı İHA), TUSAŞ Aksungur (yüksek taşıma kapasiteli SİHA), Bayraktar Kızılelma (insansız savaş uçağı – MİUS). Türkiye, yerli ve milli üretimiyle bu alanda hızlı bir yükseliş sergileyerek dünya ikincisi konumuna gelmiştir. Özellikle Bayraktar TB2, Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi farklı çatışma bölgelerindeki etkinliğiyle uluslararası ilgi çekmiştir.

POLONYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.209 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Özellikle Warmate gibi hafif “loitering munition” (gezgin mühimmat) İHA’lara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Orbiter ve Orlik gibi sistemleri de envanterinde bulunduruyor.

RUSYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 1.050 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Orlan-10 (keşif), Forpost-R, Kronshtadt Orion (SİHA), S-70 Okhotnik (ağır insansız savaş uçağı). Rusya, devam eden askeri angajmanları nedeniyle İHA üretimine ve kullanımına önemli ölçüde odaklanmıştır.

ALMANYA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 670 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Heron TP (İsrail’den kiralanan), KZO 300 (taktik keşif).

HİNDİSTAN:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 625 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Heron TP (İsrail menşeli), Nishant (yerli keşif İHA), Ghatak (hayalet insansız savaş uçağı projesi).

FRANSA:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı (2025): Yaklaşık 591 adet.

Öne Çıkan Sistemler: Watchkeeper, Patroller (keşif), Barracuda (hayalet insansız savaş uçağı projesi).