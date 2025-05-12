Sheffield United - Bristol City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İngiltere Championship yarı final

İngiltere Championship’te Premier Lig yolculuğu sona yaklaşırken, play-off yarı final rövanşında nefesler tutuldu. İlk karşılaşmayı deplasmanda farklı kazanan Sheffield United, kendi sahasında Bristol City’yi ağırlayacak. Final biletini cebine koymak isteyen ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle rakibine şans tanımak istemiyor. Tüm gözler şimdi kritik mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağında.

SHEFFIELD UNITED - BRISTOL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Championship’te play-off heyecanı ikinci maçlarla devam ederken, Sheffield United ile Bristol City arasındaki kritik mücadele futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Premier Lig yolunda kader niteliği taşıyan karşılaşma, Türkiye’de üç farklı platformda canlı yayınlanacak.

Bu akşam oynanacak olan Sheffield United - Bristol City mücadelesi Tuttur TV, TV 8 Buçuk ve Exxen ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadele şifreli yayın kapsamında yayınlanacak ve futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak.

SHEFFIELD UNITED – BRISTOL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki takım arasında oynanacak play-off yarı final rövanş mücadelesi 12 Mayıs Pazartesi akşamı gerçekleşecek. İlk karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde eden Sheffield United, bu kez kendi sahasında turu garantilemek için sahaya çıkacak.

Heyecanın dorukta olacağı mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Sheffield United, kendi evinde taraftarıyla birlikte sahaya çıkarak avantajını iyi değerlendirmek isterken; Bristol City ise mucizevi bir geri dönüşün peşinde olacak.

SHEFFIELD UNITED – BRISTOL CITY MUHTEMEL 11

Sheffield United: Cooper; Choudhury, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; O’Hare, Peck, Vini Souza, Hamer; Moore, Campbell

Bristol City: O’Leary; Tanner, Vyner, Roberts; Hirakawa, Knight, Bird, McCrorie; Earthy, Mehmeti; Wells